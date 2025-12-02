La Guardia Civil detiene al conductor que arrastró a un repartidor de Glovo sobre el capó durante varios kilómetros en Algeciras

La Guardia Civil ha detenido al conductor de la furgoneta implicada en el estremecedor atropello que tuvo lugar el pasado sábado, 29 de noviembre, en Algeciras. El suceso, que dejó atónitos a decenas de conductores y peatones, ocurrió en torno a las 12:20 en las inmediaciones de la rotonda de Pajarete, a escasos metros del centro comercial Puerta Europa.

Según los primeros testimonios, una furgoneta de color gris irrumpió en la vía y arrolló a un repartidor de Glovo que circulaba en motocicleta. Lejos de detenerse tras el impacto, el conductor continuó su marcha incorporándose a la A-7 en sentido Málaga, mientras el joven quedaba atrapado y aferrado al capó del vehículo. La escena, tan insólita como peligrosa, generó una oleada de bocinazos, gritos y maniobras bruscas de otros conductores que intentaban advertir al fugado.

Varios vídeos difundidos posteriormente en redes sociales muestran el caos vivido en la autovía: la furgoneta avanzando entre el tráfico con el repartidor sobre el capó y, detrás, un rosario de vehículos tratando de frenar una situación que pudo haber terminado en tragedia. Aun así, el conductor siguió conduciendo varios kilómetros, desde la zona del centro comercial hasta las inmediaciones del hotel Alborán, prácticamente en la salida de Algeciras.

Mientras tanto, numerosas personas que presenciaron el atropello y la posterior fuga avisaron de inmediato al 112, lo que activó un dispositivo urgente de Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios. Gracias al rápido despliegue, la furgoneta fue finalmente interceptada en la A-7, donde los agentes lograron detener al conductor.

El joven, trasladado posteriormente al hospital Punta de Europa, presentaba lesiones que, según las primeras informaciones, no serían de gravedad.

Desde la Guardia Civil han confirmado a Europa Sur que la detención se formalizó este lunes, 1 de diciembre, en el marco de las diligencias que buscan aclarar las circunstancias de un suceso tan extraño como alarmante. Por el momento, no han trascendido detalles sobre los motivos del atropello ni sobre los cargos concretos que podrían atribuirse al detenido.