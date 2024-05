Acerinox solicita la paralización de la votación del convenio por "no garantizar el voto libre"

Acerinox Europa solicitará la adopción de medidas cautelares para paralizar la asamblea convocada este miércoles y la votación prevista para el jueves de la propuesta para el cuarto convenio colectivo elaborada por los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para poner fin al conflicto, que ya llega a los 99 días. El comité de huelga ha propuesto que la asamblea y la votación se lleven a cabo en el aparcamiento de la factoría y la empresa entiende que estas condiciones "no preservan debidamente las garantías de un voto libre y secreto", por lo que insta al comité de huelga a que "cumpla con la legalidad vigente y que procure las mayores garantías de voto a los trabajadores".

Ante esta situación, la compañía ha remitido un requerimiento al comité de huelga en el que le advierte de la posible nulidad de las votaciones "por no cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente sobre lugar y modo en que estas deben realizarse". También le ha solicitado el acta de la reunión para verificar que los acuerdos adoptados se han realizado conforme al contenido del pacto de 15 de marzo firmado en sede del CARL en cuanto a que deben respetar la proporcionalidad de la representatividad sindical del actual comité de empresa. La empresa también indica que denunciará ante la Inspección de Trabajo el "comportamiento" del comité de huelga.

Acerinox ha ofrecido al comité de huelga las instalaciones del centro de trabajo para la realización de la asamblea informativa de este miércoles y de la votación convocada para el jueves, "para lo cual queda a su disposición para consensuar la mejor localización considerando el estado actual de los accesos de la fábrica".

Para la empresa "no es de recibo el argumento que emplea el comité de huelga para realizar la votación en el aparcamiento, ya que esta decisión no puede sostenerse en la decisión de unos cuantos trabajadores, sino que debe responder y cumplir con el mandato legal de garantizar el voto favorable personal, libre, directo y secreto, celebrándose la asamblea y votación en el centro de trabajo, lo que no se cumple en el caso de realizarse en el aparcamiento de la fábrica".

Acerinox también solicitado al comité de empresa la presencia de interventores el día de la votación, "en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.1 del Estatuto de los Trabajadores", ya que la votación ocurrirá "en un ambiente en el que, desgraciadamente, existe conflicto social".

La empresa, "en caso de desatención por su parte de los requerimientos que se contienen en la presente, se reserva el derecho de iniciar aquellas acciones que legalmente correspondan".