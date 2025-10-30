Acerinox investiga en su fábrica de Los Barrios el hidrógeno verde como alternativa al gas natural en sus hornos

Acerinox avanza en la estrategia de descarbonización de su planta de Los Barrios con diversos proyectos de investigación que cubren varios aspectos del proceso de producción. Una de sus prioridades es la sustitución del gas natural utilizado en sus hornos por alternativas renovables, como el hidrógeno verde.

El director de la fábrica de Palmones, Francisco Fernández de la Mata, ha explicado este miércoles que el objetivo es avanzar hacia una descarbonización de todo el proceso productivo de la planta, por lo que resulta necesario identificar alternativas viables para sus hornos de recocido, donde consumen el 52% del gas natural de toda la planta. “Ahí tenemos todos el problema, porque hay que eliminarlo, y lo que se investiga es cuál es la mejor alternativa, porque electrificarlo no es una opción”, ha afirmado.

Como parte de su proceso de I+D, la siderúrgica forma parte del proyecto Fornax, en el que participa junto a Alfran, Tubacex y Titania, y que se desarrollará hasta mediados del próximo año. Esta iniciativa busca analizar cómo se comportan los materiales y los procesos de producción al sustituir el gas natural por hidrógeno a altas temperaturas en los hornos de recocido. Según ha expuesto Irene Collado, investigadora de Acerinox, durante su intervención en el congreso Rh2edin de Algeciras este jueves, se experimenta con diferentes proporciones de hidrógeno y gas natural para medir su impacto en la eficiencia térmica, la calidad del acero y las emisiones resultantes.

Irene Collado, investigadora de Acerinox, durante su ponencia / Erasmo Fenoy

La estrategia de Acerinox para reducir emisiones se apoya en dos pilares: el uso de electricidad de origen 100% renovable y la sustitución progresiva del gas natural. En este último campo, la empresa estudia diversas soluciones, desde el hidrógeno verde hasta el biogás o la biomasa, que podrían emplearse de forma combinada en una primera fase. “Se estudian varias proporciones porque en la etapa de transición se mezclará, pero el problema es la sustitución”, ha precisado Fernández de la Mata.

Investigación

El proyecto Fornax, plantea varios escenarios en los que se analiza los efectos del hidrógeno en la fabricación del acero inoxidable, dadas sus características particulares. “El hidrógeno tiene un poder calorífico inferior al del gas natural y genera un entorno de combustión más oxidante por la gran cantidad de vapor de agua que se libera”, ha señalado Collado. Estas condiciones pueden aumentar el descascarillado del acero, lo que obligará a ajustar los parámetros de decapado posteriores para mantener la calidad del producto final.

Otro de los aspectos analizados es la formación de óxidos de nitrógeno (NOx), que se incrementa a medida que aumenta la presencia de hidrógeno. Para mitigarlo, la compañía trabaja junto a la Universidad de Sevilla en el desarrollo de un quemador catalítico capaz de capturar estos compuestos antes de su emisión a la atmósfera.