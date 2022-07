Anulada la adjudicación del contrato de limpieza de Los Barrios

El Pleno de Los Barrios ha aprobado por asunto de urgencia la anulación de adjudicación del servicio de limpieza a la empresa Innovia Coptalia tras recibir una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía por el recurso presentado por las empresas OHL Servicios Ingesan y Raga medio Ambiente, que concurrieron como UTE al contrato, contra el acuerdo de adjudicación. El tribunal estima que la mesa de contratación no ponderó uno de los puntos de forma correcta, por lo que se tiene que volver a valorar. El Ayuntamiento convocará la mesa de contratación este miércoles para agilizar la nueva adjudicación lo máximo posible.

El punto ha sido aprobado con 17 votos a favor de Los Barrios 100x100, PP, Ciudadanos y PSOE y dos votos en contra de Podemos.

El nuevo contrato salió a licitación en noviembre de 2021 con una partida anual de 756.430 euros al año y una duración de tres años, más otros dos de posible prórroga. Este importe, con el correspondiente 10% de IVA, ascendía como máximo a 2.269.291,46 euros por los tres años (y a 3.782.152,44 por los cinco años, en caso de prorrogarse).

La oferta tramitada por Innovia Coptalia fue la más económica de los cinco licitadores que concurrieron al procedimiento, aunque muy cercana al precio de licitación, con 2.223.905,20 euros por los tres años de contrato, a razón de 741.301 euros anuales (impuestos incluidos).

En total, la oferta de Innovia Coptalia obtuvo 91,95 puntos por parte de la mesa de contratación que evaluó su propuesta, a bastante distancia de la segunda mejor oferta (78,61 puntos), presentada por la UTE formada por Raga y OHL.

“Esto significa que hay que continuar con el procedimiento y que el expediente vuelva a la mesa de contratación, para que se proceda a una nueva valoración de los criterios evaluables de forma automática, conforme a los pliegos que rigen la licitación y llevar a cabo una nueva propuesta de adjudicación”, apuntó el alcalde, que espera que el contrato se pueda adjudicar de nuevo en un pleno a celebrar en septiembre o convocado de manera extraordinaria en agosto.

“Tenemos que acatar la ley y agilizar al máximo el procedimiento, de hecho, una vez aprobado en el Pleno se va a convocar de nuevo la mesa de contratación para este miércoles. Esto es una cuestión de legalidad. De hecho, muchos de los pliegos que estamos sacando están teniendo recursos especiales. Esto no es más que dilatar los procedimientos en el tiempo y en el caso de la limpieza que se tenga que retrasar la puesta en marcha del nuevo contrato”, ha indicado el regidor.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha destacado en su intervención que “hay que acatar esta sentencia de este tribunal, entiende que hay una empresa que se ha llevado la adjudicación y no se ha tenido en cuenta uno de los aspectos esenciales del pliego técnico. Por eso denuncia y le dan la razón. Cuando se trajo esta adjudicación al Pleno votamos en contra, los plazos para traer el pliego eran los que eran, esto tiene un procedimiento administrativo desde noviembre de 2021 y ahora nos encontramos con esta situación, que viene a retrasar que se aplique el servicio, tal y como esperan los vecinos de Los Barrios desde hace mucho tiempo”.

La portavoz del equipo de gobierno, Sara Lobato, ha aclarado que “el pliego no se ha hecho mal, además los pliegos no los hacen los políticos, los redactan los técnicos. Hay que recordar que los recursos están dentro de cualquier mesa de contratación. Este tribunal administrativo lo único que dictamina es el voto ponderado, un punto concreto, pero el trabajo se ha hecho bien. De hecho, la mesa de contratación se volverá a reunir para realizar una nueva ponderación, ya que el tribunal dice que no se ha hecho de manera correcta y hay que volver a ponderarse”.

El Pleno ha aprobado también la moción del grupo municipal Los Barrios 100x100 en colaboración con la Asociación Matrioskas de instar al Gobierno de España a que articule las acciones necesarias para incorporar las medidas necesarias sobre el proceso de duelo perinatal.

Entre las propuestas de esta moción destaca que cree un protocolo único en todos los centros hospitalario públicos, que contemple ayuda psicológica pública desde la certificación de la muerte gestacional o muerte de un bebé. También la necesidad de un signo o simbología en la puerta de la habitación del hospital para los padres en duelo, que faciliten reconocimiento por parte del personal sanitario.

Otra de las peticiones de la propuesta es la provisión a la familia del bebé fallecido, al término de su estancia en el centro hospitalario de una caja de recuerdos con huellas del bebé, pulserita del hospital y demás objetos que pueda facilitar el duelo a la familia.

Agilización de los trámites de bajas por maternidad, y que el padre/madre gestante tuviese igual derecho a baja laboral que la madre gestante y una tramitación telemática a través de un apartado de “fallecido”.

Por último, en la propuesta también se solicita la utilización de un lenguaje más respetuoso con la dignidad de la persona: hoy día es inapropiado sostener ‘Legajo de criaturas abortivas’. Se debe inscribir tales hechos con el nombre de sus progenitores; y si los padres deciden la inhumación que en los libros del cementerio figue el nombre del bebé y el de los progenitores si así lo desean.

También ha salido adelante la moción de Podemos en defensa de los derechos humanos en la frontera con Marruecos, donde hubo que lamentar el fallecimiento de 37 personas según las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país vecino, en unos sucesos en Marruecos.

La concejala de Podemos, Cristina Maldonado, ha solicitado a través de esta moción que instar al Gobierno de la Nación a condenar la pérdida de vidas humanas en la frontera con Marruecos y la actuación de la policía marroquí. Además, que abra una investigación que esclarezca lo ocurrido en la valla de Melilla y que se depuren responsabilidades políticas y penales, incluso entre las fuerzas de seguridad marroquíes, en colaboración con las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea.

También en los órganos de control, el portavoz de Podemos, Rafael Oliva, ha destacado que “en una reciente visita al monte de La Teja hemos comprobado el mal estado de limpieza en el que se encuentran los cortafuegos. Estos restos vegetales que no se limpian suponen un verdadero peligro, pues arden con suma facilidad”.

El primer edil ha contestado a Oliva que “no sabemos en concreto la zona que denuncia Podemos, es cierto que durante días de picos de calor no está permitida la entrada en monte público y por tanto se puede acumular los restos de brozas de pinos. Si usted ve algún cortafuego que no esté limpio nos lo comunica”.

Rafael Oliva también ha incidido en “el alto nivel de suciedad que sufre el municipio y las innumerables quejas vecinales, solicitamos las fichas de control y sanciones impuestas a Acciona (la empresa contratista) por incumplir el servicio. Es evidente que Los Barrios está sucio, pero nuestra sorpresa es que desde 2019 no se ha practicado ninguna penalización a Acciona. Es una clara dejadez de funciones y el equipo de gobierno debe asumir su responsabilidad en el asunto”.

Una cuestión que respondió el propio alcalde, “la empresa tiene a todo su personal trabajando y son los técnicos municipales los encargados de aplicar estas penalizaciones, si se detecta que la empresa no cumple, los técnicos son los que tienen que proponer las sanciones. Sabemos que con los medios que hay actualmente, y tal como hemos argumentado en otras ocasiones, el servicio de limpieza no es el que nos gustaría ofrecer, de hecho hemos hecho un esfuerzo para mejorarlo con un nuevo pliego de limpieza”, matizó Alconchel.