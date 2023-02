Toñi Moreno comparte confesiones en Los Barrios durante las Jornadas Culturales Andaluzas 2023

El hotel Montera de Los Barrios volvió a llenarse este viernes con la última de las conferencias de las Jornadas Culturales Andaluzas 2023, que tuvo como protagonista a la periodista Toñi Moreno, la cual recorrió durante una hora y media su trayectoria profesional y personal de "aquella chica que con 14 años empezó a trabajar en la televisión de Sanlúcar de Barrameda".

La primera teniente de alcalde, Sara Lobato, fue la encargada de presentar a la periodista ante unas 500 personas, en una conferencia titulada: La chica que no creía en los milagros.

Moreno comenzó recordando su infancia: “Empecé en la televisión porque en mi casa no había dinero para comer. Me presenté en la tele local de mi pueblo y pedí una oportunidad... y hasta hoy". También hizo un repaso de sus 30 años en la profesión: "Soy vocacional, me fijaba muchísimo en los buenos, estoy aquí por pura vocación, la posibilidad de hablar con todo tipo de gente, con la que ha triunfado y con la que lo pasa mal, eso nos enriquece muchísimo", apuntó Moreno.

De igual modo, habló de su etapa como periodista en conflictos como el de Kosovo, de su paso por Canal Sur como presentadora y luego como reportera de Andalucía Directo. En 2004, dejó Canal Sur para comenzar en la televisión nacional, concretamente en Antena 3, junto a María Teresa Campos en el programa Cada día. Desde entonces, Toñi Moreno ha trabajado para diferentes cadenas: Antena 3, Telecinco, Cuatro, Telemadrid y Televisión Española.

Confesó que el programa Tiene Arreglo es el que más le ha marcado en su vida laboral. "Un programa que empecé en Canal Sur y que era precioso y creo que tratábamos a la gente con mucha dignidad y me veía muy reflejada porque yo venía de ahí: mi padre trabajaba en el campo y, sin embargo, cuando pasó a Televisión Española se politizó y lo llamaron telecaridad. Nos criticaban por ayudar a la gente. Nosotros no tocábamos ni un duro, se montaron negocios y nos contagiamos de ilusión". "La única vez que he visto a mi padre orgulloso de lo que he hecho ha sido con ese programa", confesó la periodista.

También tuvo palabras para los jóvenes andaluces: "Tienen que formarse bien, viajar y conocer otros lugares, pero con el tiempo se darán cuenta que vivimos en el mejor lugar", concluyó.