La ONCE reparte 350.000 euros en Los Barrios

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha repartido 350.000 euros en Los Barrios, donde el agente Raúl Santos vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las puertas del Mercadona del centro comercial Palmones.

Santos, que es vendedor de la ONCE desde 2020, se ha enterado este jueves del premio que ha dado a sus clientes. “Me he quedado en shock -reconoce-, es que no me lo creo”, afirma. Dado el punto de venta donde trabaja, Raúl no cuenta con muchos clientes fijos ya que al supermercado de Palmones acuden muchas personas procedentes de distintas localidades próximas a Los Barrios, y no sabe a quién le ha podido dar la suerte. “Esto es un pelotazo en vísperas de Navidad, una alegría muy grande”, reconoce.

El sorteo del 22 de noviembre, que estaba dedicado a la Plataforma de Mayores y Pensionistas, ha llevado el resto de los premios a Aragón, Canarias, Castilla León y Extremadura.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 24 de noviembre, un bote de 16 millones de euros.

Y el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, pone en juego más de 51 millones de euros en premios, con 80 premios de 400.000 euros, 80 de 40.000 euros y otros 80 agraciados con 20.000 euros.

