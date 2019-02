El Yuyu despliega ingenio para abrir las jornadas andaluzas

El carnavalero y comunicador José Guerrero Yuyu ha inaugurado esta noche la sexta edición de las Jornadas Andaluzas de Los Barrios con una conferencia titulada 30 años de carnaval y radio.

Durante más de una hora Yuyu ha disertado sobre sus dos pasiones: la radio y el carnaval. Vivencias, anécdotas y mucho humor han sido los ingredientes perfectos para que el público que ha asistido disfrutara y riera en cada momento. El ponente ha sido presentado por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, que ha estado acompañado por el director de Recursos Humanos de Acerinox, Luis David Ocaña.

El carnavalero gaditano ha recordado sus primeros trabajos en un taller de radio en la desaparecida Radio Dada allá en 1984. “Mis pinitos en la radio están ligados también al carnaval. Son mis dos pasiones y las comencé a vivir al mismo tiempo”. De su recorrido años después, ha destacado la experiencia durante diez años en el programa de Radio El Pelotazo de Canal Sur Radio. “Pegamos un auténtico pelotazo, comenzamos a hacer radio y humor en una franja horaria en la que competíamos con grandes programas como El Larguero. Subimos una barbaridad la audiencia de Canal Sur Radio en ese horario. Luego vino otra experiencia maravillosa como fue la Cámara de los Balones que pusimos en marcha cuando llegué a la Ser”.

El locutor de radio ha explicado que “ahora he vuelto a Canal Sur para conducir un programa como El Público por las tardes. Me apetecía vivir esa experiencia, es mucho trabajo lo que había detrás de la Cámara de los Balones, todo es guionizado y hacer humor todos los días cansa mucho”.

Respecto al carnaval, Yuyu hizo un repaso de su trayectoria desde que comenzó en 1981 cuando empezó a salir con la chirigota de los hermanos Rosado Los cruzados mágicos. Un lustro después el hermano de Selu García y Fernando Pérez le propusieron Los ordeñadores personales. Quique el largo en 1989 le ofrece lo mismo con Los Samolontropos empezando ya a hacer las primeras letras “fue uno de los mejores carnavales que he vivido”, aseguró. Luego vinieron Los piconeros y en 1992 sacó Los borrachos y El Ballet Zum Zum, pero Los borrachos se alzó con el primer premio de la modalidad, siendo una de las chirigotas más importantes y cantadas de la historia del Carnaval de Cádiz. Luego vinieron chirigotas como Los rockeros de la puebla en concierto, segundo premio en el 2000, o Tampax Goyescas, comparsa fina y segura primer premio en 2001. Obtuvo un segundo premio con Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado en el 2002.

Luego hizo un parón en su trayectoria y volvió en 2006 con Los que no paran de rajar chirigota con la que consiguió un segundo premio. Hasta llegar al 2010 con Los emires por donde se mire, última chirigota con la que salió al Falla.

Yuyu ha definido su humor como “absurdo y surrealista, he compuesto pasodobles al chopped pork de lata, al peo, a los peluqueros de la calle Nueva o incluso a las pelusas del ombligo”, ha recordado. Durante la conferencia ha reconocido que “es complicado que de momento vuelva al carnaval, si tuviera tiempo volvería. Es cierto que echo de menos los ensayos y los viajes con la chirigota”.

Por último, Yuyu lanzó un guante sobre el carnaval: en él lo ha sido todo “letrista, pregonero, chirigotero, pero lo que no he sido nunca es jurado. Me gustaría vivir la experiencia”, apuntó.