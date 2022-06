Los Cortijillos celebra el sábado sus actividades en honor a San Juan

La barriada de Los Cortijillos, en Los Barrios, llevará a cabo este sábado la denominada Romería de San Juan. La actividad, concentrada en la Plaza de San Juan Bautista, comenzará a las 19:30 con la celebración de una misa en la parroquia, que dará paso a una convivencia vecinal y degustación, además una fiesta infantil. A las 22:00 está anunciada la actuación del grupo Alikindoi.

La delegada de Los Cortijillos, May Gallego, ha presentado este miércoles las actividades, en un acto en el que ha destacado que “la romería que tendrá un formato diferente, ya que al no haber hermandad constituida no habrá romería y procesión en sí, pero sí se han programado algunas actividades”.

Gallego ha agradecido el trabajo y la colaboración de los miembros de la Comisión de Fiestas, a la Asociación de Mujeres ‘Pozo la Huerta’ y a la Asociación de Vecinos ‘El Rodeo’, así como a la Iglesia de San Juan de Los Cortijillos.