El Ayuntamiento de Los Barrios niega la falta de seguros de los vehículos municipales denunciada por Movimiento Barreño, CSIF y PSOE

El sindicato CSIF, el partido Movimiento Barreño y el Partido Socialista de Los Barrios han denunciado este martes que la flota municipal de vehículos carece de seguro obligatorio desde primeros de agosto. El Ayuntamiento de Los Barrios ha negado esta afirmación y ha atribuido la situación a un error por parte de la compañía aseguradora a la hora de activar las pólizas, que considera plenamente vigentes.

Movimiento Barreño ha sido la primera formación en hacerse eco de la situación. "En la mañana de hoy, 8 de agosto, los vehículos municipales de la delegación de obras y servicios no han podido estar disponibles para trabajar debido a la falta de seguro", según esta formación, que ha exigido responsabilidades.

CSIF también ha apuntado en un comunicado que los vehículos de la flota municipal carecen de seguro obligatorio en vigor desde el 1 de agosto, lo que ha forzado la inmovilización de vehículos policiales y de otros departamentos. "Solo los pocos vehículos que el Ayuntamiento posee en modalidad de alquiler temporal están operativos", según CSIF, que ha registrado un escrito para pedir "confirmación oficial" y consultando por lo sucedido. Este sindicato, además, sostiene que hay también vehículos sin la ITV en vigor.

El PSOE se ha sumado a las críticas del sindicato y reclamado que se depuren responsabilidades. "Desde el PSOE ya denunciamos el mal estado en el que se encontraban los vehículos, la escasez de los mismos y la necesidad de los trabajadores de utilizar su vehículo particular, y hoy nos encontramos con esta situación inaudita de no poder utilizar los coches porque no se ha renovado el seguro obligatorio de circulación”, según el portavoz socialista, Daniel Perea.

“100x100 Los Barrios y el Partido Popular deben abandonar sus fotitos y el postureo y dar respuesta y solución a esta lamentable situación cuánto antes. Luego son los mismos que tienen la desfachatez de acusar a los trabajadores municipales de ser una mala plantilla cuando se vuelve a constatar que los malos son ellos y que son incapaces de gestionar absolutamente nada”, ha criticado el secretario general del PSOE de Los Barrios.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, consultado por Europa Sur, ha asegurado que el Ayuntamiento barreño renovó las pólizas el 25 de julio, si bien no se ha notificado correctamente por parte del agente a la compañía de seguros para su activación. "Lo hemos reclamado y quedará todo solucionado este mismo martes. No obstante, los vehículos están cubiertos y en caso de incidencia en los días previos también lo estarían, con efecto retroactivo", según Alconchel, dado que la póliza se encuentra pagada.

El concejal de Contratación, Manuel Muñoz, ha abundado en la explicación municipal. "Los vehículos municipales sí tienen seguro. La compañía AXA comunicó su intención de renovar la póliza al Ayuntamiento y el pasado día 25 de julio, por registro de salida, se notificó a la compañía la conformidad de la institución para prorrogar los seguros vigentes durante un año más de acuerdo con lo establecido en el correspondiente pliego de licitación. Desde la delegación de Contratación se desconoce por qué AXA se ha retrasado en la activación de las pólizas", según el edil.

Así, el lunes el Ayuntamiento remitió a la compañía una nueva notificación. "Por tanto, sólo se está a la espera de que dichas pólizas se activen, con efecto retroactivo, desde el pasado 1 de agosto, que es cuando tenía que haber entrado en vigor la prórroga", concluye el concejal.