CCOO reclama que se garantice a la plantilla de Acerinox votar en libertad el preacuerdo

El sindicato CCOO, que forma parte del comité de empresa de la planta de Acerinox en Los Barrios, ha reclamado este lunes 17 la necesidad de que plantilla se posicione y vote el preacuerdo de convenio para poner fin a la huelga.

Esta organización sindical considera que toda la plantilla conoce el contenido del documento por las asambleas realizadas, por lo que no señala que no es necesario celebrar ninguna asamblea conjunta de toda la plantilla. "Sólo un acuerdo por unanimidad de los sindicatos que conforman el comité de empresa daría las garantías para la consulta donde la plantilla se exprese con libertad y sin miedo", añade CCOO en un comunicado en el que apunta a acudirá a la reunión anunciada por el comité de huelga si le llega la convocatoria, que aún no han recibido.

“El comité de empresa, que preside ATA, es el órgano llamado a convocar este tipo de consultas que nos permita a todos conocer la opinión de la plantilla, en este momento clave del conflicto”, ha sostenido el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Andalucía, José Hurtado.

El dirigente sindical insta a aquellos que se han mostrado contrarios a la única propuesta a día de hoy que pongan sobre la mesa cuál es su alternativa. “Si la plantilla no vota y si la plantilla sigue la consigna de los que piden el no a la propuesta, ¿cuál es la salida?”, se pregunta Hurtado.

CCOO de Industria ha reiterado su rechazo a la vandalización de las oficinas de su sección sindical, junto a las de UGT y USO, y la han calificado como un ejemplo palpable del deterioro de las relaciones en el seno de la plantilla que se ha acentuado en las últimas semanas y sobre la que entiende hay que tomar medidas.

“Los extremos nos han llevado al punto en el que nos encontramos. Desde CCOO hemos trasladado que los incrementos salariales de la propuesta son insuficientes y hasta rácanos, pero no olvidamos que esta recoge medidas para garantizar el empleo; mantenimiento del quinto turno, inversiones y rejuvenecimiento de la plantilla, todo ello con un Plan Industrial que garantice el futuro de la acería”, sentencia el dirigente de CCOO Industria.