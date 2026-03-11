Los Barrios movilizará hasta 6 millones de euros en inversiones hasta el final del mandato

El Ayuntamiento de Los Barrios prevé movilizar hasta 6 millones de euros en inversiones en el año que resta del mandato municipal, que concluirá en mayo de 2027 con la celebración de las próximas elecciones municipales. Apenas faltan catorce meses y, hasta entonces, la entidad local pretende poner en marcha varias actuaciones financiadas con fondos propios y ayudas de otras administraciones.

Entre ellas, se encuentran la rehabilitación de la Casa del Inglés en Palmones, una actuación que contará con una inversión cercana al millón de euros y que cuenta con el apoyo de Acerinox Europa. El Ayuntamiento trabaja en el proyecto para rehabilitar la piscina municipal de verano, la reforma del antiguo local del INEM y la construcción de dos nuevas pistas polideportivas que se ubicarán en las zonas de Vega del Golf y Tinajones. A estas actuaciones se sumarán un nuevo Plan de Acerado, una iniciativa municipal destinada a mejorar el estado de los pavimentos y favorecer la accesibilidad y la movilidad de los vecinos del municipio. Igualmente está en cartera la construcción de una nueva avenida en el parque comercial y el refuerzo del alumbrado en este pulmón económico de la Villa.

Todos estos proyectos han sido repasados este miércoles por el alcalde, Miguel Alconchel, junto a los tenientes de alcalde Sara Lobato y Antonio Dávila a modo de balance del pasado año 2025 y las iniciativas para la recta final del periodo corporativo.

"Estas inversiones son posibles porque cumplimos con nuestros compromisos en el pago de la deuda municipal y, además, generamos recursos", ha especificado el alcalde.

Menos deuda y más servicios

El Ayuntamiento concluyó 2025 con 191 millones de euros de deuda (frente a 215 en 2022). "Un trabajo silencioso que permitirá este año 2026 pagar los 3 millones de euros de cuota ordinaria al Ministerio y afrontar una nueva quita extraordinaria de la deuda", ha subrayado la alcalde.

Este oxígeno financiero permite, según Alconchel, sufragar la prestación de servicios públicos e incluso incrementar la dotación de recursos, tal y como se plantea en el presupuesto para 2026, aprobado el pasado febrero de forma inicial. Así, la entidad local prevé inyectar 1 millón de euros más a los contratos de limpieza y jardinería.

"E igualmente hemos puesto en marcha un servicio de transporte urbano eficiente y que no genera quejas. También se ha mejorado la limpieza de los colegios con un servicio externalizado específico, así como la gestión de la temporada de playas y los parques infantiles. Ahora añadiremos un contrato por 350.000 euros para la renovación de toda la señalización del municipio y aspiramos a pintar todos los colegios", ha resumido Alconchel.