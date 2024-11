Los Barrios centra el 25-N en la eliminación de las prácticas machistas entre la juventud

Los Barrios/Los Barrios ha conmemorado este lunes, 25 noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con un acto institucional en el edificio Pósito centrado en la campaña Visibilización y eliminación de los estereotipos sexistas. La concejal de Políticas de Igualdad, Cristina Silva, ha sido la encargada de dirigir el acto al que han asistido alumnos de los dos institutos de la Villa, además de la mayoría de los concejales de la Corporación y la vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer, María José Alconchel.

Silva y Alconchel han sido las encargadas de leer el manifiesto institucional. “Un día que simboliza el compromiso de toda la sociedad con la lucha incansable contra una de las lacras más devastadoras de nuestra época. Este año, nuestra campaña llega bajo el lema 'Si algún día me toca, quiero ser la última' y centramos nuestra atención en la necesidad urgente de visibilizar y eliminar los estereotipos sexistas, esas raíces profundas que perpetúan la desigualdad, fomentan la violencia de género y normalizan actitudes intolerables hacia las mujeres. Los estereotipos sexistas no solo son barreras para la igualdad; son el terreno fértil donde germinan todas las formas de violencia hacia la mujer. Desde la infancia, estos roles impuestos condicionan oportunidades, limitan sueños y legitiman la discriminación. Eliminar estos prejuicios no es solo una cuestión de justicia, sino una obligación para garantizar que las nuevas generaciones vivan en una sociedad libre de violencia y desigualdad”, ha indicado Silva.

La vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer también ha hecho alusión al uso de la pornografía y su relación con la violencia sexual, junto con la violencia psicológica y física hacia las mujeres. "El porno no es un manual del sexo, el porno utiliza a las mujeres como objetos sexuales e incitando a agresiones sexuales y prácticas denigrantes”, ha apuntado Alconchel, quien ha subrayado que erradicar la violencia machista implica "una transformación cultural profunda".

Tras la lectura del manifiesto se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista y, a continuación, estudiantes de los dos institutos han escenificado varias situaciones de violencia de género que se pueden producir durante la etapa juvenil como los celos, el control del móvil, la fiscalización del tiempo el aislamiento del entorno social o el control de la ropa y la sexualidad.

Por último, alrededor del templete del Paseo de la Constitución se han colocado esquelas en memoria de las mujeres asesinadas en lo que va de 2024.