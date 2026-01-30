La Línea activa las Zonas de Bajas Emisiones: comienzan los controles y las sanciones

El centro de La Línea, con carteles advirtiendo de la ZBE, desde el verano pasado.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción activará este domingo, 1 de febrero, la Fase 1 de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), un paso decisivo en el nuevo modelo de movilidad urbana del municipio. La medida conlleva el inicio del control efectivo de accesos y la aplicación del régimen sancionador contemplado en la normativa municipal.

La delegación de Movilidad Urbana, que dirige la concejal Raquel Ñeco, ha confirmado que con esta fase se deja atrás el periodo informativo y se avanza hacia una ciudad más saludable, accesible y pensada para las personas.

La entrada en vigor de esta fase supone un cambio estructural en la forma de moverse y convivir en la ciudad. El objetivo es reducir la contaminación, recuperar espacio público y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, apostando por un entorno urbano más seguro y sostenible.

Según el Consistorio, este nuevo modelo se resume en el lema que define el proyecto municipal: Más espacio para vivir mejor.

La implantación de la Zona de Bien Estar y Bajas Emisiones se ha desarrollado de forma gradual. La Fase 0, iniciada el 25 de abril de 2025, se concibió como un periodo informativo y pedagógico, sin sanciones, que fue ampliado excepcionalmente hasta el 31 de enero de 2026 para facilitar la adaptación de la ciudadanía.

Durante este tiempo se realizaron notificaciones informativas por accesos indebidos, sin imposición de multas, como medida de sensibilización previa a la entrada en vigor del control efectivo.

Restricciones de acceso desde el 1 de febrero

Con la activación de la Fase 1, queda prohibido el acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental. Solo podrán acceder a estas zonas:

Vehículos con distintivo B, C, ECO y Cero Emisiones

Vehículos de Movilidad Personal (VMP)

Vehículos expresamente autorizados

A partir del 1 de febrero de 2026, los accesos no autorizados serán denunciados conforme a la normativa municipal vigente.

La ciudad, para las personas

La Zona de Bien Estar y Bajas Emisiones no es únicamente una medida de regulación del tráfico, sino una transformación del modelo urbano que permite:

Liberar espacio para peatones

Crear entornos más seguros y accesibles

Mejorar la calidad ambiental

Favorecer la convivencia urbana

Recuperar la ciudad como espacio de vida

El transporte público, una alternativa real

La implantación de esta zona va acompañada del impulso del autobús urbano como alternativa eficaz al vehículo privado. Desde el 1 de enero de 2026, el transporte público cuenta con tarifas bonificadas:

Billete ordinario: 1,30 €

Tarjeta de transporte: 0,62 €

Billete joven (15 a 30 años): 0,42 €

Billete infantil (hasta 14 años): gratuito

Billete pensionista: 0,85 €

Billete familia numerosa: 0,85 €

Información a la ciudadanía

Toda la información actualizada sobre la Zona de Bajas Emisiones, normativa, accesos, vehículos autorizados y funcionamiento del sistema puede consultarse en la web oficial: zbe.lalinea.es.