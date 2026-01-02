La Línea amplía hasta el 30 de enero el periodo informativo sin sanciones de la Zona de Bajas Emisiones

Una de las señales y cámaras de control de la ZBE de La Línea.

El Ayuntamiento de La Línea amplía hasta el 1 de febrero el plazo de adaptación e información relativo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Durante enero, no se tramitarán las sanciones para aquellos vehículos que accedan al perímetro restringido y que carezcan de las etiquetas ambientales B, C, ECO o Cero Emisiones. De este modo se busca una transición fluida hacia el nuevo modelo de movilidad, permitiendo que la ciudadanía se familiarice con los puntos de control y los requisitos de circulación antes de la entrada en vigor del régimen sancionador.

Movilidad Urbana subraya que este margen adicional debe ser aprovechado por las personas y empresas residentes y los usuarios que se encuentren en situaciones especiales (por ejemplo, tener un coche sin etiqueta) para formalizar su situación administrativa. Durante estas semanas, se mantendrán activos todos los canales de gestión para que las solicitudes de autorización queden debidamente cumplimentadas y registradas, evitando así incidencias futuras una vez finalice esta prórroga de cortesía institucional. El trámite de regularización puede realizarse en la web: https://zbe.lalinea.es/

A partir del 1 de febrero, el sistema de control de accesos mediante cámaras operará de forma ordinaria, procesando las infracciones de aquellos vehículos que no cumplan con los requisitos ambientales exigidos o no cuenten con la autorización pertinente debidamente tramitada.

Las cuatro fases de la ZBE

La ZBE de La Línea se implantará en un total de cuatro fases. La Fase 0, de información y adaptación sin sanciones, se inició el pasado 25 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 30 de enero de 2026.

A partir de febrero entrará en vigor la Fase 1 y se prolongará durante todo 2026. Entonces, regirá la prohibición de los accesos a los vehículos sin etiqueta ambiental, estando solo permitido el tráfico a aquellos que dispongan de certificados B, C, Eco, Cero, vehículos de movilidad personal y autorizados. La Fase 2, a lo largo de 2027, supondrá la restricción de acceso a los vehículos con distintivo B (turismos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014). La Fase 3 entrará en marcha en 2028 con la restricción a los vehículos con distintivo C (turismos gasolina matriculados entre 2000 y 2005 y diésel entre 2005 y 2013).

En todas estas fases habrá excepciones para el parque móvil de emergencias o ambulancias, entre otros colectivos.

Las Zonas de Bajas Emisiones estarán controladas por una decena de cámaras de vigilancia, nueve en el exterior y una en el interior, además de contar con señalizaciones verticales y pintados en los accesos a las calles acotadas.

Cualquier vehículo podrá circular sin restricciones por el perímetro de la ZBE I, delimitado por la Avenida de España, Plaza de la Constitución, calle Clavel, calle Granada, López de Ayala y Salvador Dalí. El interior de esa zona sí estará controlado.

El plano de la Zona de Bajas Emisiones de La Línea.

Así se registran los vehículos sin etiqueta para seguir circulando

La plataforma digital zbe.lalinea.es permite solicitar registros, tanto para personas físicas, como para empresas radicadas en la zona. Una vez validada la documentación por los servicios municipales, los usuarios podrán gestionar sus accesos de forma permanente o puntual. En este sentido, se contempla la posibilidad de solicitar autorizaciones con 15 días de antelación para servicios programados de no residentes o hasta una semana después del acceso en casos de urgencia excepcional debidamente justificada para así "regularizar" una entrada sobrevenida.

La Zona de Bajas emisiones de La Línea.

Para los residentes y empresas que necesiten acceder a la zona con vehículos sin etiqueta, el proceso de alta en la plataforma web es obligatorio y se resume en tres fases:

Solicitud de Registro: El usuario debe entrar en la web y elegir el perfil correspondiente (Ciudadano o Empresa). Tras rellenar los datos obligatorios, el sistema enviará un código de verificación por correo electrónico. Autorización de Matrícula: Con dicho código, se debe acceder al icono central de la web (Registro de Personas y Empresas) para vincular la matrícula del vehículo y establecer una contraseña de usuario. Validación Municipal: Una vez que el Ayuntamiento compruebe la documentación, el vehículo quedará autorizado de forma permanente.

Las personas y empresas radicadas en la ZBE I que dispongan de vehículo sin etiqueta deberán tramitar obligatoriamente la autorización municipal por residencia. Aunque durante enero no se multe, es fundamental que se deje finalizada toda la tramitación antes del 1 de febrero para evitar sanciones automáticas una vez concluya la prórroga. Se recomienda no esperar a la última semana de enero para evitar la saturación del servicio.

Además de los residentes, existen excepciones para vehículos que transporten a personas con movilidad reducida (con tarjeta PMR), servicios de emergencias, transporte público y vehículos comerciales que realicen labores de carga y descarga dentro del perímetro, siempre que cuenten con la debida justificación o permiso.