Cuenta atrás para la Zona de Bajas Emisiones de La Línea: desde el 1 de enero será necesario tener etiqueta para entrar al centro

El Ayuntamiento de La Línea pondrá en marcha el próximo 1 de enero de 2026 la fase sancionadora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE I). A partir del nuevo año, el acceso al núcleo central de la ciudad quedará limitado a los vehículos con etiqueta ambiental (B, C, ECO y Cero) y a aquellos que, careciendo de ella, cuenten con una autorización municipal, principalmente los residentes en dichas calles.

El alcalde, Juan Franco, y la concejal de Movilidad Urbana, Raquel Ñeco, han explicado este viernes el mapa de calles afectadas como los pasos necesarios para que la ciudadanía regularice su situación a través de la plataforma digital zbe.lalinea.es.

“Estamos ante una obligación legal que debemos cumplir con rigor para evitar sanciones económicas de hasta 500.000 euros para el municipio. Es una apuesta por un modelo de ciudad más sostenible y amable para el peatón y por asegurar la percepción de subvenciones para el transporte colectivo”, ha destacado el alcalde. Además, buena parte de la zona acotada ya es peatonal, por lo que no se prevé una drástica consecuencia para la movilidad en el centro.

Las cuatro fases de la ZBE

La ZBE de La Línea se implantará en un total de cuatro fases. La Fase 0, de información y adaptación sin sanciones, se inició el pasado 25 de abril y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Así, con el cambio de año entrará en vigor la Fase 1 y se prolongará durante todo 2026. En el próximo año, regirá la prohibición de los accesos a los vehículos sin etiqueta ambiental, estando solo permitido el tráfico a aquellos que dispongan de certificados B, C, Eco, Cero, vehículos de movilidad personal y autorizados. La Fase 2, a lo largo de 2027, supondrá la restricción de acceso a los vehículos con distintivo B (turismos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014). La Fase 3 entrará en marcha en 2028 con la restricción a los vehículos con distintivo C (turismos gasolina matriculados entre 2000 y 2005 y diésel entre 2005 y 2013).

En todas estas fases habrá excepciones para el parque móvil de emergencias o ambulancias, entre otros colectivos.

Las Zonas de Bajas Emisiones estarán controladas por una decena de cámaras de vigilancia, nueve en el exterior y una en el interior, además de contar con señalizaciones verticales y pintados en los accesos a las calles acotadas.

Cualquier vehículo podrá circular sin restricciones por el perímetro de la ZBE I, delimitado por la Avenida de España, Plaza de la Constitución, calle Clavel, calle Granada, López de Ayala y Salvador Dalí. El interior de esa zona sí estará controlado.

El plano de la Zona de Bajas Emisiones de La Línea.

Así se registran los vehículos sin etiqueta para seguir circulando

La plataforma digital zbe.lalinea.es permite solicitar registros, tanto para personas físicas, como para empresas radicadas en la zona. Una vez validada la documentación por los servicios municipales, los usuarios podrán gestionar sus accesos de forma permanente o puntual. En este sentido, se contempla la posibilidad de solicitar autorizaciones con 15 días de antelación para servicios programados de no residentes o hasta una semana después del acceso en casos de urgencia excepcional debidamente justificada para así "regularizar" una entrada sobrevenida.

Para los residentes y empresas que necesiten acceder a la zona con vehículos sin etiqueta, el proceso de alta en la plataforma web es obligatorio y se resume en tres fases:

Solicitud de Registro: El usuario debe entrar en la web y elegir el perfil correspondiente (Ciudadano o Empresa). Tras rellenar los datos obligatorios, el sistema enviará un código de verificación por correo electrónico. Autorización de Matrícula: Con dicho código, se debe acceder al icono central de la web (Registro de Personas y Empresas) para vincular la matrícula del vehículo y establecer una contraseña de usuario. Validación Municipal: Una vez que el Ayuntamiento compruebe la documentación, el vehículo quedará autorizado de forma permanente.