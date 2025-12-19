La Línea rehabilitará en 2026 el complejo Ballesteros y la Plaza de la Constitución con los fondos Edil

La ciudad de La Línea rehabilitará a partir de 2026 varios de sus espacios urbanos más emblemáticos como la Plaza de la Constitución y el complejo Ballesteros gracias a la subvención de 8,96 millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). La distribución de las ayudas, aprobadas provisionalmente a principios del pasado octubre, ha pasado a ser definitiva, según ha anunciado este viernes el Ayuntamiento.

La Línea aspiraba a invertir hasta 15 millones de euros entre estos fondos europeos y el porcentaje de aporte municipal de cofinanciación, si bien en la resolución de la convocatoria (tanto en la provisional como en la definitiva) se aplicó un ajuste a la baja para todas las localidades. Así, el presupuesto global se reajustará a unos 10,5 millones de euros contando con la aportación directa del Ayuntamiento. Este nuevo escenario financiero obliga a descartar algunas de las intervenciones inicialmente previstas.

El alcalde, Juan Franco, ha mostrado su satisfacción por este logro administrativo, destacando que el equipo de gobierno ya trabaja en la hoja de ruta técnica. “Estamos muy satisfechos porque disponemos de financiación garantizada para una serie de proyectos fundamentales. A partir del próximo mes de enero iniciaremos los procesos de licitación, una vez concretemos el reajuste de la senda financiera, ya que la previsión inicial de 15 millones de euros debe adaptarse a los 10,5 millones definitivos, priorizando aquellas intervenciones con mayor impacto para la ciudadanía”, señaló.

Entre las actuaciones prioritarias que cuentan con respaldo financiero se encuentran la rehabilitación integral de la Plaza de la Constitución y del complejo Ballesteros, edificio que actualmente alberga el Centro de Magisterio Virgen de Europa. Asimismo, los fondos se destinarán al acondicionamiento de las instalaciones de Asuntos Sociales en la zona de Sacra (Bellavista), la segunda fase del Bulevar 20 de Abril, espacio ocupado actualmente por el mercado provisional, y diversos programas de impulso a los sectores socioeconómicos locales.

El proyecto denominado Paseo entre dos mares será descartado inicialmente debido a la imposibilidad de afrontar la financiación extraordinaria que requeriría tras el ajuste de la resolución. Juan Franco ha subrayado el rigor técnico del departamento municipal implicado, felicitando a la concejal Yolanda Fernández Borastero y a todo el equipo de Subvenciones, “por el trabajo realizado, que ha hecho posible obtener esta importante inversión externa para nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento de La Línea realizará una presentación técnica detallada en el inicio del nuevo año, donde se expondrán los importes finales por cada proyecto y el cronograma temporal para el inicio de las obras, garantizando la transparencia en la gestión de estos fondos de cohesión.