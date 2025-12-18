Miguel Ángel Prieto, cabeza visible de La Línea Más Fuerte, en libertad con cargos tras un accidente de tráfico

Miguel Ángel Prieto, cabeza visible del nuevo partido La Línea Más Fuerte y exconcejal del PP, ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido este miércoles por la noche, cuando se vio involucrado en un accidente de tráfico en el Camino de Torrenueva en el que resultaron heridas varias personas. El implicado se encontraba en visible estado de embriaguez y mostró una actitud poco colaborativa con los agentes al negarse a identificarse y a realizarse la prueba de alcoholemia.

Según ha podido conocer Europa Sur, la Policía Local acudió al lugar de los hechos tras una llamada a la Jefatura que avisaba del accidente. Prieto reconoció que se había tomado una copa y que iba para su domicilio cuando un vehículo invadió su carril y chocó contra su coche, mientras que los ocupantes del otro vehículo implicado explicaron que el coche de Prieto se le echó encima. Los agentes indicaron a Prieto que tenía que realizarse la prueba de alcoholemia al tratarse de un accidente con heridos, a lo que este se negó en un principio. Posteriormente accedió a realizarla, pero interrumpía la espiración del aire, lo que daba error en el alcoholímetro.

Los agentes le advirtieron de las consecuencias legales de su negativa, pero Prieto insistió en marcharse del lugar, realizando aspavientos y desobedeciendo las indicaciones policiales. Ante su actitud, fue detenido formalmente y trasladado al Hospital de La Línea para que fuera atendido de la herida que presentaba en la cabeza.

Uno de los agentes indica en el atestado que Miguel Ángel Prieto le profirió frases intimidatorias, como “arrieros somos y en el camino nos encontraremos”. Posteriormente fue conducido a dependencias policiales, donde se instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

La Línea Más Fuerte

El nuevo partido La Línea Más Fuerte echó a andar el pasado noviembre con la inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. La formación está encabezada por linenses que estuvieron en primera línea de la política en el tramo final del pasado siglo, entre ellos Miguel Ángel Prieto, activista crítico con la labor del equipo de gobierno de La Línea 100x100 que encabeza Juan Franco.

La Línea Más Fuerte nace “como un proyecto político independiente, impulsado por ciudadanos y ciudadanas de La Línea de la Concepción, con el objetivo de contribuir activamente al desarrollo social, económico y político del municipio, comprometidos con el progreso de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de todos los linenses”, según explica en su primera nota de prensa.