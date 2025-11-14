Nace 'La Línea Más Fuerte' una nueva alternativa para la vida política linense

Un colectivo encabezados por linenses que estuvieron en primera línea de la política en el tramo final del pasado siglo ha formalizado la inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Mininisterio del Interior una nueva formación que nace con el objetivo de presentarse a las elecciones locales de 2027 y que lleva por nombre La Línea Más Fuerte.

Tanto la denominación como en el escudo dado a conocer por la propia formación denotan su estrecha relación de ésta con la Asociación Fuerte de Santa Bárbara, entre otras cosas porque uno de sus fundadores es Miguel Ángel Prieto, líder de esta última y activista crítico con la labor del equipo de gobierno de La Línea 100x100 que encabeza Juan Franco.

Además de Prieto, que fue concejal de Deportes por el Partido Popular, han trascendido nombres como los de la también popular Yolanda Mata, teniente de alcalde en la legislatura presidida por el añorado José Antonio Fernández Pons, Vicente Moreno, ex del Partido Andalucista, o Alfonso Álvarez, que presidió la asociación de vecinos de Santa Margarita.

La Línea Más Fuerte nace “como un proyecto político independiente, impulsado por ciudadanos y ciudadanas de La Línea de la Concepción, con el objetivo de contribuir activamente al desarrollo social, económico y político del municipio, comprometidos con el progreso de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de todos los linenses”, según explica en su primera nota de prensa.

Logotipo con el que se da a conocer La Línea Más Fuerte

Esta nueva alternativa política se compromete a ser “un partido de ámbito exclusivamente local, sin más adscripción ideológica que la defensa permanente de los intereses generales de La Línea de la Concepción. Su finalidad es participar democráticamente en la vida pública local promoviendo, en todo el término municipal, políticas basadas en la transparencia, la eficiencia y la mejora real de los servicios públicos”.

“El partido aspira a convertirse en un referente en la gestión pública local, impulsando una efectiva y real participación ciudadana que fomente la colaboración entre las instituciones locales y el conjunto del movimiento asociativo ciudadano”, añade.

“Desde sus inicios, se compromete a desarrollar su actividad desde la máxima transparencia y rigor y a dignificar la vida política municipal apostando por la honestidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Su acción política se basará en hechos verificables, propuestas realistas y soluciones concretas, alejadas de la autopropaganda personal y los selfies populistas de sus dirigentes”, afirma.

“La Línea Más Fuerte con sus actuaciones, movilizaciones y gestión aspira a fomentar, el saludable sentimiento del orgullo de ser linenses, ejerciendo el responsable y necesario impulso reivindicativo ante las administraciones públicas y privadas para exigir la atención y recursos que nuestra ciudad necesita para superar sus carencias históricas y resolver los problemas estructurales que afectan a todo el municipio por ser única frontera con la colonia británica de Gibraltar”, finaliza el escrito.