Yolanda Fernández releva a Helenio Fernández en la presidencia de La Línea 100x100

La Línea 100x100 renovó en la tarde de ayer, lunes, sus órganos de dirección con el nombramiento de Yolanda Fernández Borastero como presidenta, "dentro de un proceso de fortalecimiento y actualización organizativa", según informa el partido en un comunicado.

La decisión fue adoptada por la Asamblea General del partido, la cual aprobó la creación de la figura de Presidencia Honoraria, que será ocupada por Helenio Lucas Fernández, hasta ahora presidente del partido, "como reconocimiento a su trayectoria, dedicación y contribución al proyecto político".

Durante la sesión quedó conformada la nueva dirección del partido, que junto a Fernández Borastero estará formada por Manuel Abellán San Román y Mercedes Atanet Armida en las vicepresidencias. La secretaría es asumida por Rocío Desiré Mateo Benítez, mientras que la tesorería recae en Nicolás Neleo Sánchez Cañamero.

La Asamblea sirvió también para renovar el Comité de Garantías, que pasa a estar integrado por Federico David Pérez Serrano, Javier Postigo Chávez y Rubén Cuenca Camacho, así como para la designación de María Rosa Cañamero Díaz y Rafael Fosela Bouzón como miembros suplentes.

Durante la cita se presentaron y aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2026, contando con el respaldo unánime de la militancia.

Desde la nueva dirección se expresó "un agradecimiento sincero a las personas que dejan sus responsabilidades por el trabajo realizado y el compromiso demostrado".

La Línea 100x100 afronta esta nueva etapa "con ilusión y responsabilidad, con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027 y en el impulso del proyecto político a nivel provincial", reza la nota.

La Línea 100x100, partido ideado por Juan Franco, alcalde de La Línea, y otros dirigentes, forma parte del proyecto 100x100 Unidos, que se presentará a las elecciones andaluzas de este año.