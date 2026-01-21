Laura Román y Sebastián Hidalgo encabezarán la candidatura de 100x100 Unidos por Cádiz al Parlamento de Andalucía

100x100 Unidos ya tiene cabeza de lista a las elecciones andaluzas de 2026. Laura Román, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chipiona, ha sido la elegida para liderar en esos comicios el proyecto político ideado por Juan Franco, alcalde de La Línea, y otros dirigentes de la provincia con el objetivo de lograr representación en el Parlamento autonómico. Será la primera cita con las urnas de los 100x100 más allá del ámbito local, una prueba de fuego que tendrá lugar, previsiblemente, el próximo mes de junio.

Laura Román, en el centro, durante la presentación de 100x100 Unidos por Chipiona, este mes de enero / R. D.

Se da por hecho que el número dos de la lista sea para el linense Sebastián Hidalgo, vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, y persona muy próxima tanto a Juan Franco como a Javier Vidal, presidente de 100x100 Unidos y vicepresidente quinto segundo de la institución provincial.

Román es desde 2023 la mano derecha del alcalde chipionero, Luis Mario Aparcero -ex alcalde con el PSOE y otro de los pesos pesados de los 100x100- y es la responsable directa de nueve áreas en el Ayuntamiento, entre las que figuran las de Hacienda, Personal y Deportes.

Vamos defender a todos los municipios de la provincia de Cádiz", asegura Román

Concejal desde las elecciones locales de 2019, la número uno a la Cámara andaluza de 100x100 tiene un grado medio en Administración y empezó a trabajar desde muy joven junto a su padre, albañil de profesión. Con la crisis del ladrillo, Román se pasó al sector de la flor cortada en su pueblo como manipuladora, peón y vendedora, hasta integrarse en el proyecto de Aparcero, Unidos por Chipiona, que ahora se integra en 100x100 Unidos.

"Vamos defender a todos los municipios de la provincia de Cádiz. Somos muchos compañeros en el partido y estamos decidos a trabajar, trabajar y trabajar para conseguir nuestras metas", subraya Román en declaraciones a Europa Sur. 100x100 Unidos tiene presencia en 22 de los 45 municipios gaditanos, entre los que figuran los principales núcleos de población. Las infraestructuras, la sanidad, el empleo y la vivienda, apunta la candidata, serán los puntos cardinales en los que su partido centrará su programa electoral y su actividad en caso de lograr representación.

Sebastián Hidalgo, junto al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y Laura Román, en una reunión relativa a Diputación / R. D.

Román asegura que la intención de 100x100 Unidos es confeccionar una lista en cuyos puestos de cabecera figuren representantes de cada una de las comarcas de Cádiz, un proceso que se llevará a cabo a lo largo de las próximas semanas y que culminará a finales de marzo o primeros de abril con la celebración del congreso constituyente del partido, que se ha venido aplazando desde 2025.

La elección de la política de Chipiona representa un gesto de apertura de los 100x100 al conjunto de la provincia con el que intentan evidenciar que el partido, aunque con indiscutible ADN del Campo de Gibraltar -la iniciativa de crear el partido surgió de sus representantes en La Línea, Tarifa y Los Barrios-, tiene vocación provincial, convencidos todos sus integrantes de que solo caminando de la mano podrán verse satisfechas las demandas de sus vecinos. Experiencias como la de Teruel Existe -que con el 0,08% de los votos en España y el 26% de su provincia llegó a tener en 2019 un escaño en el Congreso de los Diputados- indican que el camino para los partidos provinciales está abierto.