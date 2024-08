The Wave, el festival evangélico de la juventud que reúne a un millar de jóvenes en La Línea

El festival iberoamericano de la juventud, denominado Out of the walls. The wave, se celebra este fin de semana en La Línea de la Concepción con la presencia de casi un millar de jóvenes procedentes de delegaciones y familias evangélicas de Canadá, Guatemala, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y España.

Este festival está organizado por la iglesia evangélica Cidra Church, en colaboración del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y la Diputación de Cádiz y hay programdas actividades gratuitas y abiertas a toda la población.

Este viernes, los actos comenzaron con un flashmob matinal en la plaza de la Iglesia. En la playa de San Bernardo, al mediodía, se compartirá un arroz y, más tarde, un flashmob playero. De nuevo, en la Plaza de la Iglesia, pero a 8 de la tarde, se celebrará el primer evento musical, que consistirá en un concierto acústico.

El sábado 3 de agosto, en un escenario situado en la Plaza de la Constitución, se sucederán desde las 19.00 las actuaciones de Dj Denis Luda, la Academia de baile Eva, Karina Tewkesbury, Abba Pater Workship, Cidra Workship y un concierto de Redimi2.