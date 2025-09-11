La Línea inicia el séptimo plan de asfaltado con 2,4 millones para mejorar 30 calles de toda la ciudad

Los trabajos físicos del VII Plan de Asfaltado de La Línea han comenzado la mañana del jueves. Se trata de un proyecto que prevé la mejora de un total de 30 calles de la ciudad. En algunos casos las actuaciones se centrarán exclusivamente en la renovación del firme, mientras que en otros se acometerán mejoras en la red de abastecimiento y en el saneamiento de aguas.

El alcalde, Juan Franco, ha recordado que se trata de una iniciativa que alcanza a todas las barriadas del municipio y que llega tras un “trabajo previo muy intenso”. La inversión asciende a 2,4 millones de euros, financiados con fondos de la Diputación provincial de Cádiz.

El regidor ha puesto en valor “el extraordinario trabajo llevado a cabo desde la delegación municipal de Infraestructuras, así como la coordinación que existe para posibilitar que en un plazo de tiempo razonable todo pueda estar concluido con unas obras que tanta falta hacen”.

Asimismo, Franco ha adelantado que ya se trabaja en el VIII Plan de Asfaltado, que incluirá la reurbanización de espacios muy demandados por la ciudadanía. Sobre estos proyectos, ha asegurado, se ofrecerá información “en breve plazo de tiempo”.

El plan se extenderá a distintos viales de barrios repartidos por toda la ciudad, entre ellos la calle San Antonio, la prolongación de la calle San Fernando, Jesús del Medinaceli, Arquímedes, La Estrella, Santiago González Hontoria y su rotonda, Jardines, San Bernardo, Padre Vitorio Molina, Joaquín Ruiz Morito, San Antonio, Huerta Enmedio, Gibraltar (entre Tirso de Molina y calle Pinzones y entre Maestro Muñoz Molleda y calle Jardines), Abedul, Oviedo, Castelar, Guadacorte, Jimena, Los Rosales, Ríos Rosas, García Gutiérrez y Arenal.

También se actuará en pasajes y rotondas, como el pasaje Betis, Nervión, Manuel González, Córdoba, Mateo Inurria, la rotonda de Santa Margarita Center y la avenida de El Burgo.

A esta lista inicial se han incorporado nuevos tramos a petición municipal, como la calle Zorrilla, un sector de Sarasate en La Atunara, Alcalá Galiano en su cruce con Canarias y el pasaje Aragón. En total, el plan actuará en una amplia red de viales que en muchos casos presentan un firme muy deteriorado.

El objetivo principal es mejorar la seguridad vial y la comodidad de la circulación, renovando el pavimento de calles muy transitadas y de otras zonas residenciales. Según el Ayuntamiento, todos los trabajos han sido coordinados con otros proyectos actualmente en marcha para evitar molestias a los vecinos y optimizar los recursos disponibles.