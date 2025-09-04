La Línea adjudica a Guamar la construcción del centro de personas sin hogar que gestionará Betania

Más obras a la vista en La Línea. El Ayuntamiento de la ciudad ha adjudicado a la empresa Guamar el proyecto para construir un centro para personas sin hogar junto al edificio principal de la ONG Betania de la calle Gibraltar. El proyecto asciende a 1.496.137,55 euros y la mayor parte de la financiación del provendrá de una línea de ayudas de la Junta de Andalucía para fines sociales comunitarios.

Esta actuación se enmarca en la Primera Estrategia de Atención a las personas sin hogar de Andalucía, cuyo objetivo es reducir el número de personas que viven en la calle con un nuevo modelo de atención y prevención. La estrategia, en la que participan varias consejerías, cuenta con un presupuesto de más de 60 millones de euros. El espacio será de titularidad municipal, pero estará gestionado por Betania, entidad referente en la atención a personas en situación de exclusión social en la comarca.

El centro tendrá seis núcleos de cinco dormitorios (dos individuales, dos dobles y uno triple) con un total de 54 plazas. Cada núcleo de este nuevo recurso incluye dos baños, salón-comedor y cocina. Además, la planta baja dispondrá de cuatro despachos y dos talleres. El nuevo edificio irá dotado de placas fotovoltaicas e instalación de cubierta vegetal transitable para ubicar pequeños huertos urbanos.

La financiación forma parte de las ayudas de la Junta de Andalucía destinadad a la reforma o dotación de nuevos recursos públicos de carácter comunitario para la atención residencial a personas sin hogar y personas migrantes, dependiente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.