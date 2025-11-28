Multitud de linenses disfrutan en la Plaza de la Iglesia de las luces al ritmo de la Banda Municipal de Música Ciudad de La Línea

La Plaza de la Iglesia se transformó anoche en el corazón palpitante de la Navidad cuando, a las 20:30, miles de bombillas se encendieron simultáneamente alumbrando cada rincón del centro de La Línea. Al ritmo de la Banda Municipal de Música Ciudad de La Línea, vecinos, familias con niños y visitantes se congregaron en un ambiente de ilusión compartida: la cuenta atrás, el clic simbólico y —de pronto— un estallido de luz que iluminó las calles, plazas y avenidas con un resplandor festivo.

Las luces de este año no se limitan al centro: la decoración se ha extendido también a la Avenida del Ejército y la Avenida de España, lo que permite que más barrios se sientan parte del espíritu navideño.

Asimismo, se ha reforzado la iluminación en muchas calles secundarias históricas: entre ellas las ya iniciadas —calle Sol, Cervantes y un tramo de San Pablo— y otras en proceso de instalación, como Teatro, Isabel la Católica, Real, Doctor Villar, Méndez Núñez, Duque de Tetuán, Rodríguez Cantizano, Padre Junco, De las Flores, Jardines, Carboneros, López de Ayala y la propia Plaza de la Iglesia.

Está por conocer la nueva fecha de apertura del Pueblo Navideño en los Jardines Saccone, que ofrecerá atracciones para los más pequeños, talleres, zonas de ocio y un espacio para la fotografía con Papá Noel, además del Mercado Navideño, que estrenará ubicación y diseño, con puestos de artesanía y gastronomía local que invitan a recorrer las calles mientras se disfruta de luces y música.

Aunque la ciudad vivió anoche el encendido, la gran sorpresa de este año será el espectáculo aéreo con drones, que se celebrará el 12 de diciembre sobre la Avenida del Ejército. Los drones llenarán el cielo con patrones de luz que cambiarán a lo largo de la noche, prometiendo arrancar suspiros y aplausos en toda la ciudad. Esta experiencia moderna mezclará tradición, tecnología y emoción navideña, ofreciendo un punto culminante a la programación festiva.

Tras el encendido, las familias iniciaron su paseo por las calles iluminadas, deteniéndose ante escaparates decorados, plazas transformadas y esquinas bañadas de luz. Más allá del centro, las avenidas del Ejército y de España reflejan un compromiso por ampliar la magia al conjunto de la ciudad.

Con este arranque, La Línea entra oficialmente en un mes de fiesta. Desde ahora y hasta comienzos de enero, la ciudad ofrecerá mercadillo navideño, belenes, zambombas, actividades culturales y más sorpresas: un ambiente que promete encender la ilusión en grandes y pequeños, convirtiendo la ciudad en un destino navideño lleno de luz y magia.