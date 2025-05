La Línea/“Esto no es sanidad pública, esto es una vergüenza”. Así resume Francisco N.C., vecino del Campo de Gibraltar de 43 años, el calvario que asegura estar viviendo desde que notó por primera vez un bulto en el cuello hace ocho meses. Lo que comenzó como una inflamación linfática terminó siendo diagnosticado como un cáncer en estadio 4, también conocido como cáncer metastásico, tras sufrir un retraso de meses en el proceso médico. Ahora, denuncia que el tratamiento de quimioterapia que debía haber comenzado antes del puente de mayo sigue sin administrarse.

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha hecho pública este martes una nota en la que se une a la denuncia de Francisco, exige explicaciones al Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este y responsabiliza directamente al gerente, Sergio Calderón. “Es inadmisible que jueguen con la vida de las personas”, afirman.

Francisco subió un vídeo este lunes, 5 de mayo, a sus redes sociales. En él relata paso a paso su experiencia con un sistema sanitario colapsado, según sus palabras: “Simplemente se tiraron cuatro meses para darme una cita con el especialista. Una vez que me vio, me mandó pruebas como un TAC, un PET-TAC y una ecografía, pero me las iban cambiando o anulando. He estado cuatro meses más esperando hasta que me las hicieron todas. El diagnóstico ha sido cáncer en estadio 4.”

La denuncia va más allá de los retrasos diagnósticos. Según Francisco, fue el hematólogo del Hospital Universitario de La Línea de la Concepción quien le advirtió que debía empezar la quimioterapia antes del jueves 1 de mayo. Pero no recibió llamada alguna. Al intentar contactar con el hospital, la respuesta le dejó desconcertado: “Me dijeron que tenía que ir allí a recordarles que me pongan el tratamiento. Me parece surrealista. Estoy muy débil, apenas puedo andar, y tengo que estar llamando, buscando números. No estamos hablando de paracetamol, estamos hablando de quimioterapia”, afirma en el vídeo.

El testimonio ha sido ampliamente compartido en redes sociales. La Coordinadora Comarcal ha recalcado la gravedad del caso como “síntoma de un sistema que no está funcionando”, y advierte del riesgo de que otros pacientes sufran consecuencias irreversibles por la saturación, la descoordinación y la falta de recursos.

Francisco concluye su mensaje pidiendo difusión para que “esto no le pase a más gente”. Tiene 43 años y, como él mismo dice, no se atreve a pensar qué hubiera ocurrido si su cáncer hubiese sido aún más agresivo. Mientras tanto, sigue esperando que su tratamiento comience.