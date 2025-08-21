Un delfín con signos de estrés aparece en el puerto deportivo Alcaidesa Marina de La Línea

La presencia de un delfín común (Delphinus delphis) en el puerto deportivo Alcaidesa Marina, en La Línea de la Concepción, causó sorpresa entre los ciudadanos que se encontraban en la zona este miércoles. Los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades y, en algunos casos, contactaron directamente con la asociación Ecolocaliza, que se desplazó al lugar para monitorizar al cetáceo.

Según los expertos de esta organización, el delfín presentaba una natación errática y lenta, golpeando repetidamente con su rostro y aleta caudal la superficie del agua. Estos comportamientos han sido interpretados como claros signos de estrés en el animal.

El ejemplar mostraba además delgadez visible, con la característica forma de "cacahuete" en la cabeza que indica malnutrición. Los especialistas también detectaron la presencia de ectoparásitos (Xenobalanus globicipitis) adheridos a sus aletas pectorales, lo que confirma el estado debilitado del animal.

Tal y como confirma Ecolocaliza, las autoridades competentes han sido informadas de la situación y se ha activado el protocolo correspondiente. Mientras tanto, la asociación ha recordado a la ciudadanía una serie de recomendaciones fundamentales:

La organización conservacionista insiste en que seguir estas pautas resulta esencial para no incrementar el nivel de estrés del delfín y facilitar el trabajo de los profesionales que están monitorizando la situación.

El delfín común de pico corto constituye la especie de cetáceo más emblemática y vulnerable de la Bahía de Algeciras, un ecosistema marino de gran relevancia en el estrecho de Gibraltar que sirve como corredor migratorio para numerosas especies marinas.