Víctor Manuel y Ana Belén: un matrimonio civil en el Gibraltar cerrado por Franco y regularizado ahora en La Línea

Prácticamente toda una vida juntos con un matrimonio cogido con alfileres, al menos sobre el papel. El cantautor asturiano Víctor Manuel, pareja de la también cantante Ana Belén, ha reconocido este domingo en una entrevista concedida al programa Salvados, de La Sexta, que tras más de 50 años unido sentimentalmente a la madrileña, ambos han regularizado recientemente su situación matrimonial en España. Concretamente, en un juzgado de La Línea de la Concepción.

¿Por qué ahora y por qué en La Línea? Para encontrar respuesta a estas dos preguntas hay que remontarse a 1972, a los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. Víctor Manuel y Ana Belén querían casarse por lo civil, una práctica totalmente prohibida en aquella España aún en blanco y negro. Y buscaron alternativas hasta recalar en Gibraltar, donde la pareja contrajo matrimonio civil en la colonia, entonces cerrada al paso desde España.

"Primero pensamos en Francia. Todo esto pensando que nuestro matrimonio no iba a ser válido, pero por no tener un certificado. Francia era complicado porque tenías que vivir unos meses antes. Tras hablar con unos amigos, optamos por Gibraltar a pesar de que la frontera estaba totalmente cerrada. Tenías que ir hasta Tánger en avión, luego a Gibraltar, te casabas, y volvías a Tánger para volver a casa", explicó la artista el pasado mes de junio a la revista Hola.

Ana Belén y Víctor Manuel se conocieron gracias a una amiga en común, Trini Alonso, quien los presentó en el verano de 1971 en un hotel de La Coruña. Ella estaba de gira con la obra de teatro Un sabor a miel, mientras que él se encontraba en la ciudad acompañando a Julio Iglesias en una gira musical. Saltó la chispa entre ambos y el resto ya forma parte de la cultura popular de España.

Y aquel trámite, aquel matrimonio de pega no llegó a regularizarse en la España democrática. Pasaron los ochenta y la movida, los 90 y el primer cuarto del siglo XXI hasta que la pareja se ha decidido ahora a poner negro sobre blanco su situación civil. Y, presumiblemente por la cercanía a la hora de mover papeles, han recurrido a los juzgados de La Línea.