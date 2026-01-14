Verdemar pide una inspección urgente del aliviadero de Santa Bárbara en La Línea por posibles vertidos al mar

Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia formal, a la que ha tenido acceso Europa Sur este miércoles, 14 de enero, en la que solicita una inspección urgente del sistema de aliviadero y bombeo situado en la zona del castillo de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción, ante la existencia de posibles vertidos de aguas residuales al litoral de Levante y al mar de Alborán.

“El mar no es una cloaca”. Con esta advertencia, el colectivo ecologista reclama una actuación inmediata de las administraciones competentes para esclarecer el origen de unos vertidos detectados recientemente en la playa de Levante, y que podrían estar afectando directamente al dominio público marítimo-terrestre.

Según recoge la denuncia, firmada por el representante de Verdemar, Antonio Muñoz Secilla, los hechos fueron observados el 13 de enero, cuando se detectaron descargas de aguas desde un aliviadero de pluviales que, presuntamente, tendrían su origen en el bombeo de aguas residuales existente en la zona de Santa Bárbara, vertiéndose directamente al mar.

Desde Verdemar advierten de que estos vertidos podrían suponer una infracción del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, que regula los vertidos al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre en Andalucía, al tratarse de posibles descargas no autorizadas con impacto ambiental y riesgos para la salud pública. Por ello, además de la inspección urgente, la organización solicita ser parte interesada en el expediente que se incoe y tener acceso a todas las actuaciones que se lleven a cabo.

No obstante, fuentes conocedoras del caso matizan a este periódico que el punto exacto del vertido no se encuentra propiamente en el entorno del castillo de Santa Bárbara, sino algo más arriba, dentro de un sistema más amplio de aliviaderos que recorren la playa de Levante. “A lo largo de toda la playa hay una serie de aliviaderos de la red municipal que están dando problemas últimamente”, explican.

En concreto, señalan que uno de estos puntos estaría vertiendo coincidiendo con las obras de introducción de nuevas conducciones en la zona. Desde la empresa concesionaria del servicio se sostiene que lo que se está bombeando son aguas limpias procedentes del freático, y que la turbidez visible se debe a la presencia de arcillas en suspensión.

Sin embargo, esta explicación no disipa todas las dudas. “Lo cierto es que huele, y ahí está la duda razonable”, apuntan las mismas fuentes, que subrayan que la única forma de aclarar definitivamente el origen y la naturaleza de esos vertidos sería mediante la toma de muestras, algo que, por el momento, no se ha realizado.