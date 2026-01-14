Verdemar exige investigar el origen de un vertido de carbonilla e hidrocarburos en la playa de Getares de Algeciras

Vertidos de carbonilla y restos de hidrocarburos en la orilla de la playa de Getares, en Algeciras, este miércoles.

Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles, 14 de enero, la aparición de vertidos de carbonilla y restos de hidrocarburos en la orilla de la playa de Getares, en Algeciras, unos hechos que podrían estar relacionados con actividades marítimas y que, a juicio del colectivo, podrían vulnerar la normativa autonómica de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La denuncia ha sido presentada por el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz Secilla, quien señala que en la zona afectada se detectaron hileras negras de carbonilla acumuladas en la arena, además de pelotas y restos de hidrocarburos que ya han sido retirados por el Ayuntamiento de Algeciras durante la mañana de este miércoles, a través de los operarios de la Delegación de Playas. No obstante, el colectivo ecologista considera imprescindible determinar el origen exacto de estos vertidos, ya que su procedencia podría no ser accidental ni natural.

Según recoge el escrito registrado por Verdemar, la carbonilla podría proceder de un soplado de calderas realizado desde buques, una práctica habitual en determinadas operaciones marítimas, aunque tampoco se descarta que tenga su origen en escorrentías procedentes de alguna zona incendiada. En cuanto a los restos de hidrocarburos, el colectivo apunta a posibles descargas de lastre u otras maniobras realizadas por barcos en aguas próximas.

La playa algecireña de Getares, este miércoles a primera hora. / Verdemar Ecologistas en Acción

Verdemar solicita formalmente que se examinen y analicen las características tanto de la carbonilla como de los restos de hidrocarburos, con el objetivo de confirmar si se trata de un vertido procedente de un buque y, en su caso, depurar responsabilidades. La organización recuerda que estos hechos podrían estar infringiendo lo dispuesto en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, que regula los vertidos al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre en Andalucía.

Además, el colectivo ha pedido ser considerado parte interesada en el expediente de protección de la legalidad, reclamando acceso a todas las actuaciones que se lleven a cabo en relación con este episodio contaminante.