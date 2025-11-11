Vecinos de La Línea, indignados por el caos temporal en la estación de autobuses: “Han cambiado la parada y no han avisado a nadie”

Señalización de la zona de embarque y desembarque de autobuses en La Línea a causa de las obras en la estación.

El desconcierto reina estos días en la estación de autobuses de La Línea de la Concepción. Los viajeros que acuden al recinto habitual para subir a sus autobuses se encuentran con una sorpresa: la zona de embarque y desembarque ha sido trasladada unos 200 metros, pero nadie parece haberlo comunicado oficialmente ni señalizado sobre el terreno.

“Yo ayer perdí un autobús esperándolo donde siempre”, contaba indignado un usuario habitual a Europa Sur. “Han cambiado el sitio, pero no han puesto ni un cartel. Está todo el mundo mosqueado”.

La estación de autobuses, situada en la Plaza de Europa —a escasos 300 metros del paso fronterizo con Gibraltar—, se encuentra inmersa en un proyecto de rehabilitación integral desde principios de marzo. Los trabajos, adjudicados a la empresa Guamar por un importe de 3,4 millones de euros (IVA incluido), cuentan con un plazo de ejecución de catorce meses y financiación procedente de una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz.

Las obras de la estación avanzan a paso firme pero con un horizonte aún lejano: se espera que no concluyan hasta mayo de 2026

El plan prevé una modernización completa de las instalaciones: nueva cubierta, renovación de baños, mejora de las salas de espera, locales comerciales, dársena exterior y el entorno urbano de la propia Plaza de Europa. Sin embargo, el desarrollo de las obras ha obligado a modificar temporalmente el funcionamiento del recinto, sin que se haya informado con claridad a los usuarios del nuevo emplazamiento de las paradas.

La estación de La Línea es una infraestructura fundamental para la movilidad del Campo de Gibraltar. Desde allí operan líneas hacia otros municipios de la comarca, además de rutas de largo recorrido con destino a Estepona, Marbella, Málaga, Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.

Su ubicación, junto a la frontera con Gibraltar, la convierte además en un punto neurálgico para trabajadores transfronterizos, estudiantes y turistas, que dependen del servicio diario de autobuses.