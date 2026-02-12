Un vecino de La Línea gana 120.000 euros con un Rasca de la ONCE en el polígono El Zabal

La suerte ha vuelto a sonreír en La Línea de la Concepción. Un vecino de la ciudad ha ganado 120.000 euros al instante gracias al Rasca de la Abeja Reina de la ONCE, vendido en el polígono industrial El Zabal.

El boleto premiado fue vendido por Alfonso Cantero, cuponero de la ONCE desde 2010, que no ha podido ocultar su emoción tras repartir el premio. “No me había pasado nunca, pero ha sido precioso”, ha confesado en declaraciones difundidas por la organización.

La historia tiene, además, un componente especialmente emotivo. El vendedor conoce perfectamente al agraciado: es amigo suyo desde el colegio. “Tras muchos años sin vernos, al trabajar en este polígono nos reencontramos y desde entonces me compra cada día”, ha relatado Cantero.

El momento en el que comprobaron el premio fue inolvidable. “Al principio no me lo creía. Pensé que era una de sus bromas”, ha explicado el cuponero. Pero la incredulidad dio paso a la certeza cuando el ganador lo abrazó entre lágrimas. “Ha sido un momento muy bonito”, ha asegurado, reconociendo que repartir una alegría así “anima a seguir dando premios, sobre todo a gente tan querida como él”.

El Rasca de la Abeja Reina es uno de los juegos instantáneos de la ONCE. Por dos euros, los participantes pueden optar a un premio máximo de 120.000 euros al instante. La mecánica consiste en descubrir el símbolo ganador del panel y realizar cinco jugadas: si los símbolos coinciden, se obtiene el premio correspondiente. Además, si el símbolo descubierto es azul, la cantidad se dobla.

El premio ha corrido como la pólvora entre los trabajadores y empresarios del polígono El Zabal, donde la noticia se ha celebrado casi como propia. Una vez más, la suerte ha hecho parada en el Campo de Gibraltar.