La Unidad de Reproducción del Hospital de La Línea dispara su actividad y atiende un 12,5% más de pacientes en un solo año

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Eva Pajares, viistan la Unidad de Reproducción de La Línea.

La Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitario de La Línea de la Concepción cerró 2025 con un notable incremento de su actividad asistencial. A lo largo del pasado año, el servicio atendió a 323 nuevas pacientes, lo que supone un 12,54% más que en 2024, consolidándose como un recurso sanitario clave para las parejas del Campo de Gibraltar que necesitan estudios de esterilidad o tratamientos de fertilidad.

Ubicada en el área de Consultas Externas del hospital y adscrita al Servicio de Ginecología y Obstetricia, la Unidad cumplió además 20 años de funcionamiento, dos décadas en las que ha permitido que la población de la comarca acceda a este tipo de asistencia especializada sin necesidad de desplazarse a Cádiz, como ocurría anteriormente.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Eva Pajares, han visitado recientemente las instalaciones junto al gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, Sergio Calderón, para destacar el trabajo desarrollado por el equipo profesional del servicio.

Durante 2025, la Unidad registró 940 consultas por esterilidad y llevó a cabo 1.546 revisiones de pacientes. En cuanto a los tratamientos, se realizaron 117 inseminaciones, de las que se lograron 13 gestaciones, unos datos que reflejan tanto el volumen asistencial como la eficacia del servicio.

Desde la Junta se ha subrayado que, aunque la Unidad se encuentre físicamente en el Hospital Universitario de La Línea, da cobertura a toda la población del Campo de Gibraltar, con pacientes derivadas desde los distintos servicios de Ginecología y Obstetricia de la comarca. Asimismo, existe una comunicación fluida con la Unidad de Reproducción del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia provincial para aquellas técnicas de mayor complejidad.

Las instalaciones se localizan en la primera planta del área de Consultas Externas y cuentan con un despacho de atención a usuarios y una sala de exploraciones completamente equipada, que incluye vestuario, aseo, sillón ginecológico adaptado, ecógrafo y el instrumental necesario para las pruebas diagnósticas.

En los últimos años, el servicio ha incorporado procedimientos quirúrgicos endoscópicos y pruebas ecográficas con contraste para evaluar la permeabilidad tubárica. Solo en 2025 se realizaron 1.249 ecografías, 203 histerosonosalpingografías, 141 citologías y 343 extracciones, lo que evidencia la intensa actividad diagnóstica de la Unidad.

El equipo humano está formado por un facultativo especialista en Ginecología, una enfermera y una auxiliar administrativa, un grupo reducido que sostiene un servicio esencial para la salud reproductiva de cientos de familias del Campo de Gibraltar.