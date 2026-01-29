Buena acogida en La Línea de la campaña para la implantación del contenedor marrón

La campaña de concienciación ambiental Este marrón vale la pena, impulsada por Arcgisa y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ante la implantación del contenedor marrón para la recogida de la fracción orgánica está registrando resultados muy positivos en La Línea. Hasta el pasado 24 de enero, la campaña ha desplegado un dispositivo informativo y formativo con visitas en 12.735 viviendas, logrando informar directamente a cerca de 4.000 personas a las que se entregó el cubo para el depósito de biorresiduos. Dichas visitas continuarán a lo largo del mes de febrero.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia comarcal para mejorar la gestión de los residuos urbanos, reducir el volumen de desechos destinados a vertedero y avanzar hacia un modelo más eficiente, circular y sostenible. La fracción orgánica representa cerca del 40% de los residuos domésticos, por lo que su correcta separación en origen resulta clave tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

El sector comercial, uno de los ejes prioritarios de la campaña, ha sido objeto de más de 800 visitas a establecimientos, tanto iniciales como de refuerzo, enfatizando así la correcta separación de residuos en este ámbito clave de generación de orgánica.

Las acciones de información a la ciudadanía se han visto reforzadas mediante puntos informativos itinerantes y actividades dirigidas a consumidores. En este apartado se contabilizaron 704 interacciones, con 502 personas informadas, mientras que los puntos informativos registraron 2.305 interacciones, de las cuales 2.116 incluyeron la entrega del cubo marrón. En conjunto, estas actuaciones permitieron informar a un total de 2.756 personas.

El componente educativo ha tenido también un papel destacado, con el desarrollo de 226 talleres en aulas de centros educativos, además de un taller específico de compostaje escolar, fomentando hábitos sostenibles desde edades tempranas. A estas acciones se suman 15 sesiones informativas en la Casa de la Juventud, así como dos talleres de compostaje y dos sesiones informativas dirigidas a colectivos sociales, ampliando la red de agentes implicados en la campaña.

Igualmente, la iniciativa viene presentando una excelente acogida en otros municipios de la comarca. En San Roque, entre el 17 y el 24 de enero, se visitaron 3.479 viviendas, con 1.419 interacciones ciudadanas y la entrega de 1.384 cubos.

El consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán, ha valorado muy positivamente estos primeros resultados, destacando que “la experiencia en La Línea demuestra que, cuando se combina información clara, cercanía y recursos adecuados, la ciudadanía responde con responsabilidad y compromiso”. Asimismo, subrayó que “la correcta separación de la fracción orgánica es esencial para mejorar la eficiencia del sistema, reducir los costes de tratamiento y aprovechar estos residuos para la producción de compost o energía”.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, agradeció expresamente “la implicación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y la colaboración ejemplar de sus vecinos y vecinas”, señalando que “esta campaña está contribuyendo a consolidar una conciencia ambiental colectiva y a avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible, con beneficios ambientales, sociales y económicos para toda la comarca”. La campaña continuará desarrollándose en los próximos meses en el resto de municipios campogibraltareños, reforzando las acciones informativas y formativas para afianzar hábitos de separación que mejoren la calidad de los residuos recogidos y reduzcan el impacto ambiental.

La campaña Este marrón vale la pena cuenta con financiación de la Unión Europea, a través de los Fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de la Junta de Andalucía, consolidándose como una apuesta estratégica para situar a La Línea de la Concepción y al Campo de Gibraltar a la vanguardia de la gestión sostenible de residuos.