Tormenta de críticas en La Línea por las políticas de la Junta ante el Brexit

La intención de la Junta de Andalucía de habilitar dos oficinas en Algeciras para informar sobre los efectos del Brexit ha generado una tormenta de críticas en La Línea después de que este diario publicara el sábado que, según indicó la Subdelegada del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, se habilitará una de ellas en la Subdelegación para los ciudadanos en general y otra en la sede de Extenda, en la Cámara de Comercio, para asesorar a empresarios. Juan Franco, alcalde de La Línea, censuró en su perfil de Facebook este anuncio y José Ignacio Landaluce, regidor algecireño, le replicó por su “actitud de enfrentamiento” con el Gobierno autonómico y le reprochó sus pactos con el PSOE. Además, el presidente del PP linense, Juan Pablo Arriaga, mostró su malestar con este anuncio y sopesa dimitir si no se instala una oficina en la ciudad.

Juan Franco salió al paso de la intención de la Junta y en su perfil de Facebook expuso que las medidas contra el Brexit que ha adoptado la Administración han sido “montar dos oficinas en Algeciras para atender a los afectados, despedir a 13 trabajadoras de la guardería de La Atunara y no retirar 170 vehículos que colapsan el depósito municipal siendo competencia autonómica su custodia”.

Landaluce, en su condición de coordinador de medidas contra el Brexit del PP de Cádiz, replicó que el regidor linense ha adoptado un “papel de confrontación” tras “su acuerdo con los socialistas en la Diputación y en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar”.

El representante popular afirmó que Franco “se deja engañar por los socialistas” a la hora de criticar una decisión que, a su juicio, “se suma a todas aquellas que el Gobierno del PP y Ciudadanos están llevando a cabo frente a la inacción del anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz, que apenas movió un dedo para luchar contra el Brexit”.

Landaluce señaló que el alcalde de La Línea “no tiene motivos para acusar al PP de ir contra su ciudad porque desde el Gobierno central, antes, y desde la Junta, ahora, se han dedicado a solucionar problemas que el PSOE dejó a los linenses”. El responsable popular enumeró como ayudas el adelanto de la Participación en los Ingresos del estado (PIE) para que se pagaran las nóminas de los trabajadores municipales, el cambio de uso de los suelos del antiguo hospital y “otras actuaciones en materia sanitaria, de infraestructuras y empleo”.

El regidor algecireño considera “innecesaria” esta reacción de Franco, “cuando bien se ha anunciado, y él lo sabe, que las medidas contra el Brexit aún se están determinando y el borrador se está terminando de elaborar”. También lamentó que el alcalde linense “ha olvidado muy rápido todo el daño que le ha hecho el PSOE a La Línea y a todo el Campo de Gibraltar y no ha valorado el trabajo que el PP hace en beneficio de los linenses y del Ayuntamiento que gobierna desde hace cuatro años”.

Landaluce pregunta a Franco si “ya se ha convertido en prisionero del PSOE” y “para qué va a servir su pacto con los socialistas y en qué va a beneficiar”, ya que son “quienes Gobiernan actualmente en España y grandes responsables de lo que ocurre en su ciudad y en la comarca”.

“El Gobierno Central del PSOE es el que está callado respecto al Brexit, no sabemos si mirando para otro lado o porque no es capaz de tomar decisiones del calado de las que está tomando la Junta de Andalucía, pero desde luego aún no se ha pronunciado cuando esto es un asunto de Estado”, indica el responsable popular.

El alcalde algecireño insiste en defender que “si La Línea y el Campo de Gibraltar tienen posibilidad de afrontar en condiciones un Brexit como el que se prevé es gracias al trabajo que se está haciendo desde el actual Gobierno de la Junta y con el PP de Cádiz”.

La medida de implantar dos oficinas en Algeciras propuesta por la Junta también se ha encontrado con las críticas del presidente del PP de La Línea, Juan Pablo Arriaga. El también único concejal del partido en la ciudad se plantea dimitir si no se habilita una oficina en la ciudad. Preguntado ayer por su intención de dejar el cargo por Europa Sur, Arriaga respondió que prefiere esperar a que la noticia se haga oficial para tomar una decisión.

El máximo responsable del PP linense indicó en la página de Facebook Populares La Línea que desde el sábado ha estado en contacto con las direcciones provinciales y regionales del partido, a los que ha presentado sus “quejas”, y les ha hecho dos propuestas.

“Si la oficina tiene que estar en la Subdelegación del Gobierno de la Junta, y ésta se ubica en Algeciras, al menos tienen que contar con una persona de aquí en representación de La Línea y de sus miles de trabajadores que se ven afectados directa e indirectamente por el Brexit. Por otro lado, paralelamente a la representación de La Línea, también estoy pidiendo una sucursal o ventanilla de esa oficina para que las personas afectadas no tengan que desplazarse hasta Algeciras, una oficina de atención al trabajador transfronterizo cerca de la frontera, como se contempló en nuestro programa electoral, aunque luego se gestionara internamente con Algeciras, Cádiz, Sevilla o Madrid, con quien hiciera falta, ya que a todos los efectos, la frontera está aquí, en La Línea”, señala Arriaga en Facebook. El concejal popular indica en esta publicación que ha recibido la respuesta de que el documento de la creación de la oficina aún no está terminado.

El grupo municipal socialista de La Línea también expresó ayer su malestar. “Entendemos que dado el gran número de linenses que se van a ver dañados por un Brexit, ya sea con acuerdo suave o duro sin acuerdo, el gobierno de la Junta de Andalucía debe y tiene la obligación para con nuestra ciudad de poner si no las dos oficinas en nuestra ciudad, al menos una”, señalaron los socialistas.

“Los linenses somos los que desgraciadamente y de primera mano vamos a sufrir las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y ese hubiera sido un gesto muy importante de la Junta para lograr dar la importancia y visibilidad que La Línea y su pueblo merecen. También queremos que no solo sean oficinas de información sobre consecuencias, sino que se tomen medidas ya”, indicó el grupo municipal.

El PSOE recuerda que los trabajadores transfronterizos ya sufren en sus bolsillos las consecuencias del Brexit.