La Línea retira 120 toneladas de residuos y 450 de algas invasoras de sus playas en 2025

La temporada de playas de 2025 en La Línea de la Concepción se cerró el pasado 10 de septiembre con un balance que confirma el esfuerzo municipal para mantener limpio el litoral. Según el informe elaborado por la delegación de Playas, dirigida por el concejal Rafael León, este verano se retiraron 120 toneladas de residuos de la costa linense.

De esa cantidad, 73.000 kilos procedieron principalmente de la recogida de papeleras y maquinas cribadoras.

El informe también detalla que en lo que va de año se han recogido casi 450 toneladas de algas invasoras Rugulopteryx okamurae, un volumen que sigue creciendo de forma exponencial y que, según el Ayuntamiento, sería “inasumible” sin el respaldo económico de la Diputación Provincial. Para 2025, la institución ha concedido una subvención de 90.000 euros destinada a cubrir los gastos de recogida, transporte y canon de vertedero.

La campaña de limpieza incluyó además la retirada de fauna marina varada: un delfín listado (Stenella coeruleoalba) y siete ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) aparecieron en la playa de Santa Bárbara.

En paralelo, desde junio se desarrolla en el litoral de Poniente el programa “Estructuras Generadoras de Vida (EGV)”, en colaboración con el Club de Buceo Campo de Gibraltar. Esta iniciativa consiste en la “siembra” de especies marinas procedentes de descartes pesqueros, como gorgonias, astroides o dendrophilias, con el objetivo de regenerar los fondos marinos.

El balance municipal también refleja las condiciones de baño registradas: la bandera verde ondeó en el 68,4% de los días, la amarilla en un 24% y la roja en un 7,6%. Además, la bandera de medusas se izó en 54 jornadas de la temporada.