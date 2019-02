La Línea responde con solidaridad al desplome del circo a causa del temporal

La solidaridad de La Línea ha respondido de manera casi inmediata a la noticia del desplome del circo Berlín a causa del temporal de la madrugada del viernes. El joven comunicador linense Rubén García Perea ha puesto en marcha, de la mano del Ayuntamiento y del propio circo, una iniciativa solidaria que promueve recoger fondos para paliar el desastre económico que supone para sus 30 empleados. "Son personas que lo han perdido todo, y es algo que me ha llegado", afirma el propio Rubén.

"Hacemos un llamamiento a toda la comarca: escuelas de teatro, escuelas de circo, danza, grupos musicales, bandas de música, músicos, agrupaciones de carnaval y voluntarios", solicita a través de las redes sociales en un comunicado. "Pedimos que se ofrezcan números, coreografías y actuaciones relacionadas con el mundo del circo o con alguna referencia, de ahí que se deje todo el mes para que tenga lugar el evento", añade.

"La actividad tiene intención de celebrarse el día 24 de febrero por la mañana en la plaza de la Iglesia, aunque todavía la fecha no se puede confirmar, y que hubiese un escenario, algo similar a lo que se organizó durante la pasada Navidad", explica en declaraciones a este periódico.

"Cuando me enteré de lo sucedido hablé con los responsables del circo Berlín, que me dieron su aprobación para llevar a cabo la iniciativa, y también lo hice con el alcalde, Juan Franco. Este último me dio el visto bueno y me derivó a la concejal de Festejos, Susana González, para que nos coordinásemos mejor", comenta.

Rubén García: "No me imaginaba que esto pudiera tener tanta repercusión. Es un causa que merece la pena"

La iniciativa de este joven linense ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas, cuyo anuncio se ha vuelto viral. "No me imaginaba que esto pudiera tener tanta repercusión. La cantidad de correos y de mensajes ofreciendo cosas para rifar que me han llegado es increíble. Es una causa que merece la pena. Sobre todo, porque los circos tradicionales en España están últimamente muy mal y a mí me ha tocado mucho", sostiene Rubén.

La idea de Rubén es que todos los que puedan, no sólo de La Línea sino de todo el Campo de Gibraltar, vengan a contribuir por una buena causa. Quizá lo más sorprendente de todo es que la iniciativa surgió mientras estaba en Madrid, donde continúa con su formación académica. "Por suerte, después de muchos años tengo muchos contactos y lo puedo mover todo desde Madrid", agrega.