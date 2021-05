La Línea reclama más seguridad e inversión social

La Línea de la Concepción ha vivido una de sus semanas más convulsas de su historia reciente, con los graves disturbios producidos en las barriadas de La Atunara y San Bernardo tras la muerte de dos personas por ahogamiento, que dio origen a episodios violentos contra las fuerzas policiales y los bomberos, con destrozos en el mobiliario urbano. Varios representantes de la sociedad civil linense analizan las causas de los altercados y reivindican los aspectos positivos de su ciudad.

María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva

"Me da pena que en mi pueblo pasen estas cosas y siempre salgamos en los medios por cosas negativas", comenta la rectora de la Onubense y catedrática en Historia, que cree que el problema "es de fondo y desde hace muchas décadas, desde el cierre de la frontera con Gibraltar, que generó una depresión muy grande, la cuál nunca se ha atajado correctamente".

"Ahora se le está dando una atención policial, pero no se interviene en las raíces del problema, que son la falta de empleo, de atención social y de programas educativos especiales. Creo que La Línea necesita una especie de Plan de Estado de todas las administraciones con una apuesta de desarrollo económico del municipio y de su entorno porque es muy difícil ser un municipio pobre rodeado de ricos. Eso genera una tensión social y bolsas de pobreza, con gente que empieza a funcionar con unos códigos distintos a la democracia y la convivencia. Hay que analizar por qué se producen estas cosas", explica Peña, colaboradora de Opinión en Europa Sur.

"Me entristece que siempre se hable de La Línea en sentido negativo. Cuando digo que me voy de vacaciones a La Línea la gente me pregunta como si me fuera a un suburbio de Afganistán", añade.

Conchi Álvarez, presidenta de la Coordinadora Despierta

"Lo he vivido por un lado con mucha vergüenza y por otro lado con mucha rabia. Llevamos muchísimos años luchando con este tema, reclamando lo que la comarca necesita, y ningún gobierno nos hace caso, por lo que estamos recogiendo los frutos", analiza la activista.

Álvarez opina que la ciudad necesita cambios urgentes: "Las causas de que haya pasado esto son múltiples. Esto no se soluciona con mandar muchos efectivos [policiales] en un momento determinado. Tenemos una policía que está haciendo lo que puede, cuando pasan cosas se envían más unidades, pero esto tiene que ser el día a día, tiene que haber más fuerzas de seguridad, aunque eso tampoco soluciona el problema. Tiene que haber una Justicia rápida, con juzgados, que se crean pero no se dotan. Y programas de educación y de empleo, porque para qué queremos gente preparada si no les podemos dar trabajo".

La presidenta de la Coordinadora Despierta reivindica la ciudad en la que habita: "En La Línea la mayoría es gente buena, trabajadora, acogedora y estupenda. Yo no soy de aquí, vine aquí hace más de 50 años y me sentí muy bien acogida. Es un pueblo magnífico y es una lástima que su imagen esté destrozada por esa otra parte de La Línea que es la única que sale en los medios".

Juan José Uceda, portavoz de los trabajadores españoles en Gibraltar

"Me parece fatal que se actúe de esta manera incontrolada, echando toda su rabia a la calle y pagándolo con la Policía y la Guardia Civil, que hacen su trabajo. Espero que la investigación aclare lo que ha pasado. Esto ha causado mucho malestar en todo el pueblo", comenta Uceda.

"El abandono que tiene La Línea hace que tengamos a una juventud poco preparada y que seamos la ciudad con más paro juvenil de toda Europa. Así no puede andar un pueblo que al lado tiene una de las ciudades más prósperas del mundo, como es Gibraltar. Hace falta formación y trabajo", analiza el portavoz de los trabajadores transfronterizos.

Por último, hace un llamamiento a sus vecinos: "Le pediría a la gente de La Línea que no comparta tantos videos y audios, que muchos de ellos son bulos, y complican la imagen que se tiene en el exterior de la ciudad y de la comarca. Eso es negativo para los turistas que puedan venir, o para atraer a sanitarios a nuestros hospitales.".

José Martínez, Asociación Protección Histórica Linense

José Martínez también se une al rechazo de la violencia: "Por desgracia esto es una parte de la realidad de La Línea. Es una lacra social que tenemos. No está para nada justificado romper el mobiliario urbano ni nada de eso. Se ha perdido la vida de dos personas, pero no son ni los medios ni las maneras de reivindicar".

El presidente de la Asociación de Protección Histórica Linense cree que los altercados dañan la imagen del municipio: "Se da al exterior una imagen de ciudad insegura y eso puede perjudicar tanto al turismo como al comercio. Hasta un familiar de uno de los fallecidos ha dicho que no está a favor de este tipo de actos violentos". Además, reivindica la localidad como un sitio seguro para vivir: "Mi familia lleva cinco generaciones aquí y como linense jamás me he sentido inseguro por ningún sitio. En las visitas turísticas que organizamos las personas se han ido con una idea totalmente diferente de la ciudad de la que se ofrece en los medios de comunicación".

Para Martínez, la formación es clave para empezar a cambiar las cosas: "El Campo de Gibraltar tiene potencial para tener una universidad que atraiga a personas jóvenes que se forman y crean un ambiente que se extiende al resto de la ciudad. Es una pena que cuando se crean planes de empleo se tenga que contratar a gente de fuera porque los de aquí no tenemos la formación específica que se pide. Espero que no se repitan los actos vandálicos porque la ciudad es de todos y el daño se nos hace a todos".

Javier Traverso, empresario y colaborador de Europa Sur

El empresario linense Javier Traverso se muestra "abrumado por lo que ha pasado". "Temo que se pueda repetir porque es algo endémico que tenemos, hay dejadez por parte del Gobierno y de las autoridades autonómicas, se deja que las cosas vayan pasando y no se toman soluciones", explica.

"Los problemas hay que cortarlos de raíz. Hay que hacer un plan de choque para La Línea, un plan de empleo y cortar el tema del contrabando. La Línea no es lo que se ve por la televisión, para conocerla hay que venir porque esta ciudad es mucho más de lo que se muestra", añade el colaborador de Europa Sur.

José Ramón Mata, maestro

El docente José Ramón Mata opina que esta situación se debe a un problema estructural: "Esto no es la primera vez que pasa, aunque ahora se haya salido de madre. La Línea tiene una enfermedad y los síntomas siempre se vuelven a repetir. No hay una única causa. Podemos ser simplistas y achacarlo al narcotráfico, pero tenemos una situación de paro y de pobreza que no se está atajando desde hace mucho tiempo. Además somos una ciudad fronteriza, que siempre lleva aparejado un comercio ilícito".

En opinión de Mata, colaborador de Europa Sur, para atajar los problemas es necesario invertir en el futuro: "Hacen falta más recursos en educación, sociales, culturales y laborales. La sociedad de La Línea es muy abierta, tolerante y alegre, pero para la administración parece que somos el cuarto trastero".

Juan Antonio Álvarez, presidente de la Federación Vecinal de La Línea

"Estos días se han vivido con tristeza por la muerte de estas dos personas y con indignación y confusión porque es una respuesta muy desproporcionada a un accidente. Esto pone en evidencia la necesidad de la unión de todo el pueblo de La Línea para exigir al Gobierno y a la Junta la atención que necesitamos.", expresa Juan Antonio Álvarez.

"Requerimos de recursos para no tener que vivir a expensas de Gibraltar o de la economía sumergida. Queremos para nuestros hijos y nietos un futuro digno. Para que no se repita algo así hay que acotar las tasas de paro y la falta de formación. Este es un pueblo honrado y digno en su 99%, alegre y festivo y que acoge a todo el mundo", reivindica el representante vecinal.

María Luisa Escribano, presidenta de Asansull

"He vivido los sucesos con mucha pena y desazón. Somos una ciudad que siempre estamos empezando y nunca nos acabamos de consolidar", explica María Luisa Escribano.

La presidenta de Asansull coincide con los demás en lo que necesita La Línea para los incidentes no se repitan. "Esta ciudad merece un plan integral y que las distintas administraciones apuesten por ella, porque se lo merece. Espero que no se repitan incidentes parecidos. La Línea es eso. Somos una ciudad que quiere salir adelante y con ella sus ciudadanos, y para eso hacen falta muchos equipos educativos, sociales, empresarios que inviertan aquí y que todos arrimemos el hombro. Esta es una ciudad acogedora y que merece la pena apostar por ella".