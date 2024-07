Rubén García Garzón será este sábado la voz de La Línea en el 154 aniversario de su fundación

El periodista linense Rubén García Garzón, de Radio Algeciras de la Cadena Ser, será el encargado este sábado de llevar a cabo el pregón del acto institucional que se convoca con motivo del 154 aniversario de La Línea. “Es lo más grande que me ha pasado como linense, algo que no voy a olvidar en la vida”, garantiza. El pleno extraordinario para conmemorar la fundación de ciudad arrancará a las 12:00 y posteriormente tendrá lugar la izada de la bandera de La Línea en la glorieta Carlos III.

Rubén Garcia Garzón nació en La Línea (21/02/1984) y lleva a gala haberse criado en la calle Guadalupe y haberse formado en el Grupo Playa ser linense y balono. Está casado, es padre de Miguel, de seis años, al que ya ha trasladado su pasión por la Real Balompédica, como acredita su carnet de abonado. Hijo de una ama de casa mamá de tres varones y de un trabajador de los míticos Almacenes Mérida. En 2003 comenzó a hacer realidad su sueño de vincularse a los medios de comunicación. Dio sus primeros pasos en Área-Campo de Gibraltar y de ahí pasó a la Cadena Ser, desempeño que compaginó con colaboraciones en este mismo medio, Europa Sur, Footters y Noticias Gibraltar, así como una actividad vinculada a su otra gran pasión, el fútbol: es agente de jugadores (con licencia 1432 como Intermediario Registrado por la RFEF).

“Juan Franco me llamó una mañana para decirme que iba a trasladar a los portavoces su propuesta de que fuera yo quien pronunciase este año el discurso institucional del 20 de julio y pensé que estaba bromeando. No me lo creía”, confiesa

“Es lo más grande que me ha pasado como linense y va a ser un día que no voy a olvidar en mi vida. Quiero a La Línea como a alguien de mi familia y que seguramente el único mérito que he hecho para esto ha sido el de ser un buen embajador de la ciudad, decir a boca llena que soy linense y presumir de mi pueblo cada vez que he tenido la oportunidad”, añade. “De verdad que estoy muy feliz, no me lo esperaba”.

Rubén García garantiza que su pregón será “algo sencillo”.

“Me marqué varios objetivos cuando empecé a darle forma y creo que los he cumplido. Por un lado, homenajear a aquella ciudad tan pujante y tan importante que fue La Línea durante los años anteriores al cierre de la Verja en 1969. Siempre he dicho que me hubiera encantado conocer aquella ciudad que no tenía comparación con ninguna de las localidades de su entorno. Recordando aquella época, también quiero homenajear a mis padres, que crecieron en esos años. Mis padres me han educado con humildad y con muchos valores, y qué mejor manera de reconocérselo que con este discurso”.

“También quiero tocar un poco el corazón de los linenses, a los que pediré que luchen por su pueblo, porque nuestro futuro está en nuestras manos. Los linenses somos soñadores y nos toca dar el paso”, especifica.

El periodista linense Rubén García Garzón / Erasmo Fenoy

Preguntado por su visión de la ciudad que le vio nacer explica: “La Línea es una ciudad con identidad y con una gente única. Estamos en un momento histórico, sobre todo porque la aritmética de la política esta trayendo inversiones que se están traduciendo en proyectos que nunca imaginábamos”.

“La Línea está cambiando su imagen porque además de que han mejorado los niveles de seguridad, ahora tenemos una agenda de ocio y diversión que es la envidia de ciudades que, sobre el papel, son más importantes que la nuestra. Creo que desde fuera nos ven ya con otros ojos y la prueba es que ahora nos visitan más que antes y además se llevan una imagen totalmente distinta a lo que se piensa a priori”, recalca.

"La ciudad está cambiando para mejor, estamos ante un momento histórico"

“Aún podemos dar un paso más adelante como ciiudad, pero para eso tenemos que creer en nuestro potencial y estar unidos, no perder nunca ese orgullo que nos caracteriza”, continúa.

“Tenemos que reivindicar lo que nos corresponde como ciudad, buscar nuestro status, no dividirnos y que tampoco se dividan las fuerzas políticas de esta ciudad. De hecho, creo que nuestros políticos deberían ahora que otra vez estamos en vilo por el asunto de Gibraltar, unirse como ya hicieron a principios de los noventa y hacer de La Línea una piña para que las administraciones, de una vez por todas, dejen las buenas palabras y se impliquen de una vez en nuestros problemas”, solicita.

“Debemos potenciar nuestro turismo, que ahora quizás se pueda relanzar gracias a las bondades que ofrecerá el PGOU... En definitiva, creo que estamos en un momento clave de nuestra historia y todavía no nos hemos enterado”, finaliza.