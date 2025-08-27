La Línea estrenará un rocódromo en el pabellón de Punta Ribot a finales de 2025

La Línea de la Concepción contará próximamente con un nuevo espacio para la escalada deportiva. El rocódromo proyectado en el pabellón polideportivo Punta Ribot podría empezar a construirse en septiembre, según ha adelantado el alcalde, Juan Franco, quien ha confirmado la inminente adjudicación del proyecto y destacó la importancia de seguir dotando a la ciudad de instalaciones que amplíen su oferta deportiva.

La actuación, que cuenta con una inversión cercana a los 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirá que el rocódromo esté en funcionamiento a finales de este año o principios de 2026.

La instalación se levantará en una de las paredes laterales exteriores del recinto gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz. Tendrá unas dimensiones de 12x18 metros y diferentes áreas adaptadas a todos los niveles —iniciación, perfeccionamiento y dificultad— con todas las medidas de seguridad requeridas. Su diseño permitirá un uso independiente del pabellón, lo que facilitará la organización de actividades y eventos de escalada sin interferir con el resto de la programación deportiva.

El complejo deportivo de Punta Ribot, inaugurado en junio tras una inversión de 4,2 millones de euros financiados por Diputación, cuenta con 1.800 metros cuadrados destinados a la práctica de diferentes disciplinas, además de 2.000 metros cuadrados de zonas verdes y aparcamientos. Con el nuevo rocódromo, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a la creciente demanda de este deporte por parte de clubes, centros educativos y usuarios particulares.

La escalada, convertida en disciplina olímpica en los últimos años, se ha consolidado como una práctica en auge que fomenta valores como el esfuerzo personal, la superación y el trabajo en equipo. Con esta nueva infraestructura, el Consistorio refuerza su estrategia de impulsar un estilo de vida activo y saludable entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes.