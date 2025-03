El reportero Ricardo García Vilanova, próximo invitado a Fotodoc La Línea el 11 de abril

La Línea/La organización Cooperación Alternativa y la delegación de Cultura del Ayuntamiento de La Línea preparan una nueva edición de Fotodoc La Línea, que este año contará con la participación del fotoperiodista español Ricardo García Vilanova. La charla-proyección será en el Palacio de Congresos y Exposiciones el viernes 11 de abril a las 18:30. La entrada es libre hasta completar aforo, con la posibilidad de reserva de plaza en la web cooperacionalternativa.org.

Ricardo García Vilanova, reconocido internacionalmente por su trabajo en zonas de conflicto y crisis humanitarias, es el único periodista gráfico que ha documentado la guerra civil en Siria desde sus inicios. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado como freelance para los principales medios de comunicación y organizaciones internacionales.

García Vilanova ha cubierto conflictos en países como Afganistán, Irak, Libia, Ucrania, Yemen, Gaza, Mali y Nigeria. Fue secuestrado durante seis meses en Siria por el Estado Islámico en 2013 mientras cubría el conflicto junto al periodista Javier Espinosa. Sus fotografías han aparecido en medios internacionales como The New York Times, The Washington Post, Le Monde, The Guardian, Time, Newsweek y Life. Ha colaborado con organizaciones como Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Uno de los carteles del coloquio.

Fotodoc La Línea busca sensibilizar a través de la fotografía documental y el fotoperiodismo, ofreciendo un espacio para reflexionar sobre los desafíos globales. La presencia de García Vilanova brinda una oportunidad a los asistentes de conocer de primera mano las historias detrás de sus imágenes.

Esta actividad organizada por Cooperación Alternativa y el fotoperiodista Andrés Carrasco, está financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperación y cuenta con la colaboración de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de La Línea.