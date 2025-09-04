Red Eléctrica invertirá 141.000 euros en mejoras para el Puerto de La Atunara en La Línea

El Puerto de La Atunara en La Línea tendrá nuevas infraestructuras destinadas a reforzar la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal gracias al convenio firmado entre Red Eléctrica y la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72). El acuerdo, dotado con 141.000 euros, se enmarca en el proyecto de interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta que se encuentra en ejecución.

La inversión permitirá modernizar el centro de depuración de moluscos y el de trasformación de voladores, así como instalar una planta fotovoltaica de 15 kW que reducirá el consumo energético. El convenio también prevé un nuevo sistema de suministro de combustible más eficiente para los barcos y la apertura de un punto de información en la lonja.

"El diálogo con todos los grupos de interés, y en este caso particular con los pesqueros artesanales de La Atunara, forma parte de la vocación de Red Eléctrica y de su matriz, Redeia, de generar impacto positivo para la sociedad, y en especial para las comunidades locales", ha señalado Jorge Jiménez, delegado de Redeia en Andalucía, durante la firma del acuerdo.

Jorge Jiménez y Nicolás Fernández, firmando el convenio. / E.S.

Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, ha destacado que "para los pescadores artesanales este convenio supone un refuerzo importante en necesidades fundamentales de nuestros pescadores del Puerto de la Atunara, lo que hace que los convenios y acuerdos fortalezcan el tejido económico social de las familias de la mar".

El proyecto de interconexión eléctrica con Ceuta, del que forma parte esta iniciativa, avanza con el tendido del primer circuito submarino, de 58 kilómetros, que reducirá la dependencia de combustibles fósiles en la ciudad autónoma y reforzará las infraestructuras energéticas en el Campo de Gibraltar.

Este acuerdo se suma a otras actuaciones impulsadas por Redeia en el marco de su Compromiso de Sostenibilidad 2030, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, la protección ambiental y la conservación del empleo artesanal en la zona.