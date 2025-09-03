La Diputación adjudica las obras para dar electricidad a la residencia de mayores de Santa Margarita en La Línea

La Diputación de Cádiz ha adjudicado el contrato de 125.997,30 euros (impuestos incluidos) para las obras de un centro de transformación eléctrica que permitirá el suministro de energía en baja tensión al equipamiento para el Centro Residencial Permanente de Mayores Dependientes en Santa Margarita, en La Línea. Su puesta en marcha en 2026, según indica la Diputación, "avanza al ritmo esperado", toda vez que se ha completado el segundo de los procedimientos administrativos que faltaba para completar la construcción de esta residencia.

La empresa adjudicataria, con la que la Diputación ya ha formalizado el contrato de obra, es González Garrido Moimbra. Las tareas se llevarán a cabo en un plazo de ejecución de dos meses. Las obras del proyecto incluyen la creación de un centro de transformación y una línea subterránea de media tensión, necesaria para dar acometida al citado centro. El centro tendrá una capacidad de 40 residentes en situación de dependencia y 30 plazas en calidad de estancia diurna. La de Santa Margarita en La Línea será la tercera residencia gestionada por la Diputación de forma directa en la provincia.

A mediados de agosto se resolvió también la adjudicación del necesario colector de saneamiento de aguas residuales, en este caso por un importe de 132.166,9 euros. La Diputación ha invertido en la construcción de este equipamiento unos 3,5 millones de euros.

La Diputación de Cádiz ha explicado que el Centro Residencial Permanente de Mayores Dependientes en Santa Margarita "se encuentra prácticamente terminado, tal y como pudo comprobar la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en visita realizada en el mes de mayo, en la que estuvo acompañada del alcalde de La Línea, Juan Franco". Martínez del Junco afirmó en aquella visita que "la puesta en marcha de esta residencia es una prioridad para el equipo de Gobierno de la Diputación".