La Línea tendrá un nuevo punto de avistamiento de cetáceos junto al fuerte de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de La Línea ha adjudicado un contrato para la instalación y montaje de un mirador y una nueva caseta de vigilancia más amplia en la pasarela de madera sobre el fuerte de Santa Bárbara para el avistamiento de cetáceos desde tierra. El mirador estará dotado de una pérgola para proporcionar sombra a quienes realizan tareas de observación de mamíferos marinos.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Madera Iripo S.L., con un coste de 23.147 euros (IVA incluido), cantidad que aportará en su totalidad la Fundación Cepsa, en virtud de un convenio con el Ayuntamiento. Esta zona se complementará con carteles informativos, en español e inglés, sobre las especies que pueden divisarse desde la playa linense.

La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, agradece a Fundación Cepsa su colaboración con esta iniciativa, que forma parte del plan municipal de revalorización de los recursos naturales del municipio y en concreto de la actividad de observación respetuosa desde tierra de especies marinas a su paso por la costa linense, labores que desarrollan entidades como Ecolocaliza, Citizens by planet y Ecowildlife con el proyecto Keep The whales in La Línea en colaboración con el Ayuntamiento.