El programa CALI de empoderamiento de mujeres gitanas llega a La Línea para fomentar su inclusión social y laboral

La concejal delegada de Sanidad del Ayuntamiento de La Línea, Zuleica Molina, acompañada del jefe del área, Miguel Jiménez, ha mantenido una reunión con María Vélez, técnica del programa CALI de la Fundación Secretariado Gitano, con el objetivo de conocer las bases de esta iniciativa que llegará por primera vez a la ciudad este otoño, tras el éxito de sus ediciones anteriores en Algeciras.

El programa CALI está dirigido al empoderamiento de las mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad social, con el fin de fortalecer sus competencias personales y sociales, mejorar su empleabilidad y fomentar su participación activa en la sociedad.

La intervención se centra en mujeres gitanas plurales y diversas, que se enfrentan a múltiples barreras derivadas de la confluencia de factores como el género, la pertenencia étnica, los bajos niveles formativos, la precariedad económica y las altas cargas familiares, lo que genera situaciones de discriminación interseccional.

Entre sus objetivos específicos destacan:

Promover itinerarios personalizados sociales y prelaborales , que ayuden a cubrir las carencias que dificultan el acceso al mercado laboral y al ejercicio de la ciudadanía en igualdad de condiciones.

, que ayuden a cubrir las carencias que dificultan el acceso al mercado laboral y al ejercicio de la ciudadanía en igualdad de condiciones. Impulsar la igualdad de género entre hombres y mujeres gitanas, fomentando la ruptura de barreras culturales y sociales que limitan el desarrollo de las mujeres.

entre hombres y mujeres gitanas, fomentando la ruptura de barreras culturales y sociales que limitan el desarrollo de las mujeres. Asistir a mujeres gitanas víctimas de violencia de género, facilitando su acceso a recursos especializados y apoyándolas en su proceso de recuperación.

El programa busca, en definitiva, mejorar la inclusión socioeconómica de las mujeres gitanas mediante itinerarios adaptados a cada participante, que fortalezcan su autonomía, su formación ocupacional, sus competencias digitales y su participación ciudadana.

La metodología de trabajo será cercana y grupal, promoviendo un espacio de confianza y aprendizaje compartido. Con su llegada a La Línea, el programa CALI refuerza el compromiso institucional con la igualdad, la inclusión y el desarrollo comunitario, ofreciendo nuevas oportunidades para las mujeres que más lo necesitan.