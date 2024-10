La Policía Nacional refuerza la expedición de pasaportes ante el temor de un bloqueo en la Verja de Gibraltar

El colapso que la Verja vivió a primera hora del pasado viernes 11 cuando las autoridades gibraltareñas comenzaron a exigir el pasaporte a los trabajadores transfronterizos para comprobarlo y sellarlo -como respuesta a la misma medida tomada por la Policía Nacional española horas antes- ha disparado la petición de citas previas para tramitar el documento en la Comisaría de La Línea.

Tanto es así que la agenda para obtener el pasaporte ha sido este lunes ampliada. Según pudo comprobar Europa Sur, este domingo, la web de la Policía Nacional dedicada a dispensar las citas daba como muy pronto para el 3 de diciembre, dentro de 50 días. Sin embargo, este lunes el calendario aparece ampliado al 23 de octubre. En Algeciras sólo hay cita a partir del 10 de noviembre y en Estepona, la otra Comisaría cercana a la localidad linense, desde el 7 de ese mismo mes.

Aunque la cifra baila según la fuente e incluso la época del año, unas 15.000 personas residentes en España, la mayoría de ellos linenses, tienen su trabajo en el Peñón y deben cruzar al menos dos veces al día la Verja desde La Línea. Hasta ahora, a pesar de que el 1 de febrero de 2020 Gibraltar abandonó la Unión Europea, las autoridades españolas no aplicaban la exigencia del Código de Fronteras Schengen a los residentes gibraltareños gracias a una disposición transitoria no escrita enmarcada en la buena voluntad de las negociaciones. Es decir, a los llanitos no se les pedía el pasaporte.

Eso terminó de repente en la noche del pasado jueves, cuando durante 12 horas, los naturales de Gibraltar tuvieron que mostrar también su pasaporte, que se les selló, junto con la identity card (ID) roja que les acredita como llanitos. Es decir, la Policía Nacional española los trató como a cualquier ciudadano de fuera de la Unión Europea (UE), entre ellos los británicos, que quiere entrar en ella. La respuesta de las autoridades gibraltareñas a los controles policiales fue la exigencia del pasaporte a los europeos -en su inmensa mayoría, trabajadores transfronterizos españoles- que entre las 7:00 y las 7:45 del viernes se disponían a entrar en la colonia. Este hecho provocó largas colas en la Verja, que se disiparon en torno a las 8:00.

Hasta que entre en vigor un posible acuerdo entre la Comisión Europea (CE) y Reino Unido sobre Gibraltar, todavía en negociación, las autoridades españolas en el paso fronterizo y las autoridades del espacio Schengen en cualquier otro punto de entrada a este espacio están obligadas a tratar a todos los ciudadanos no pertenecientes a la UE, incluidos los gibraltareños y otros ciudadanos británicos residentes en Gibraltar, como nacionales de terceros países a efectos de la aplicación de la normativa sobre control fronterizo del espacio Schengen. Todos los ciudadanos extracomunitarios deberán acreditar cuando entren en España o en cualquier otro Estado del espacio Schengen que cumplen las condiciones de entrada establecidas en el Código. Entre las condiciones figuran:

Estar en posesión de un pasaporte válido hasta al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen y que se haya expedido en los últimos 10 años; Ser capaz de justificar el propósito y las condiciones de la estancia prevista en el espacio Schengen y disponer de medios de subsistencia suficientes, tanto durante la instancia prevista en el espacio Schengen como para el regreso a Gibraltar; No haber permanecido en el espacio Schengen más de 90 días en culaquier período de 180 días En un futuro, estar en posesión de una autorización previa con arreglo al sistema ETIAS (véanse más detalles a continuación).

Para comprobar que se cumplen estas condiciones de entrada, las autoridades del espacio Schengen están obligadas a realizar “controles rigurosos”, por sistema, tanto a la entrada como a la salida del espacio Schengen. Sin embargo, hasta hora, no se realizaban.

Una mujer con un patinete junto al minumento a los trabajadores transfronterizos, este lunes. / Erasmo Fenoy

Ahora, el temor se ha instalado en los trabajadores transfronterizos y empresas españolas que dan sus servicios en el Peñón. El pasado viernes, el alcalde de La Línea, Juan Franco pidió a los vecinos que, con tiempo, vayan sacando pasaporte. "Estamos muy preocupados y me temo que lo van a sentir", manifestó. "Estaba yo pasando esta mañana por la puerta de la Comisaría, porque vivo al lado, y me encuentro que había tres personas, que los pobres venían con sus patinetes directamente desde la frontera porque no habían podido pasar, porque no tenían pasaporte y estaban a preguntar si podían sacárselo a esa hora. Esta imagen nos sirve como muestra del escenario, no quiero decir apocalíptico, pero casi, que nos podemos encontrar en caso de que no haya acuerdo", subrayó. Lo mismo aconsejó el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo: "Dada la naturaleza esporádica de la forma en que España, bien a través de instrucciones directas o por capricho de los agentes de la Policía española, ha decidido que puede retirar las medidas cautelares en cualquier momento, lo mejor es que quienes necesiten cruzar la frontera hacia Gibraltar lleven siempre consigo su pasaporte por si nos vemos obligados a pedírselo, como ha ocurrido hoy (por este viernes)".

"Es cierto que un resultado no acordado y/o la suspensión de los acuerdos temporales sería muy difícil para Gibraltar, pero también lo será para nuestros amigos, los trabajadores transfronterizos", afirma el GSLP, el partido en el Gobierno, en su web. "La aplicación de nuestros propios controles implicará que todos ellos tendrán que tener pasaporte, algo que sé que muchos de ellos aún no tienen. También necesitarán un sello cada vez que entren y salgan de Gibraltar, lo que significa que los trabajadores necesitarán nuevos pasaportes con mucha regularidad, a un coste de 30 euros cada vez. Esto es una consecuencia directa del hecho de que Gibraltar no mantiene medios electrónicos para registrar la entrada y la salida, y dependerá del sellado de fecha, como siempre ha sido el caso cuando sea necesario", concluye.