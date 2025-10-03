La Policía Nacional de La Línea interviene 115 kilos de hachís en un vehículo abandonado en La Atunara

Los agentes localizaron cuatro bolsas de deporte que contenían tabletas de hachís prensadas al vacío y envueltas en plástico.

Un patrullaje rutinario de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción ha culminado con la incautación de 115 kilogramos de hachís en la zona del puerto de la Atunara. La operación, desarrollada el pasado 13 de septiembre por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), se desencadenó tras las maniobras sospechosas de dos individuos que circulaban en un vehículo cargado de bultos.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes se encontraban realizando labores preventivas cuando detectaron el coche y observaron la actitud evasiva de sus ocupantes. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos modificaron bruscamente su rumbo hacia el embarcadero y, en plena huida, decidieron abandonar el vehículo.

La rápida intervención permitió inspeccionar el automóvil, que presentaba además una ventanilla fracturada. En la parte trasera, los agentes hallaron cuatro bolsas de deporte que contenían numerosas tabletas de hachís, prensadas al vacío y envueltas en plástico para su posterior distribución.

En el marco de la operación se ha intervenido también el vehículo utilizado para el transporte de la droga y se ha detenido a una persona presuntamente vinculada con los hechos. La investigación sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevas identificaciones y arrestos.

Con esta actuación, la Policía Nacional subraya la importancia de los patrullajes preventivos en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.