Arde un coche en la avenida del Ejército de La Línea

Un coche tras arder este viernes por la mañana en plena avenida del Ejército de La Línea.

Un coche ha ardido este viernes por la mañana en plena avenida del Ejército de La Línea de la Concepción, lo que ha obligado a la intervención de los bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz. El incendio, que se declaró a las 6:45, no ha provocado daños personales, aunque sí ha dejado muy afectada la zona del motor del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro efectivos del parque de La Línea con dos dotaciones: una autobomba urbana pesada (U-39) y una autobomba urbana ligera (P-35). Gracias a su rápida actuación, las llamas no se extendieron a otros automóviles ni a elementos urbanos de la zona.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego. No ha trascendido si pudiera tratarse de un acto vandálico ni se han producido detenciones relacionadas con lo ocurrido.

Otro coche calcinado en Algeciras la víspera

El suceso de La Línea se suma al registrado en la madrugada del jueves en la barriada de San José Artesano, en Algeciras, donde otro turismo quedó parcialmente calcinado y las llamas alcanzaron a dos vehículos más estacionados en la misma calle.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:10 en la avenida Italia. Seis efectivos del parque de Bomberos de Algeciras, apoyados por dos vehículos de intervención —una autobomba urbana pesada (U-44) y una ligera (P-52)—, sofocaron las llamas tras una labor intensa para evitar que el fuego se propagara aún más.

En ambos casos no hay heridos.