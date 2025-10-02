Un coche arde de madrugada y el fuego se propaga a otros dos vehículos en San José Artesano, en Algeciras

El Consorcio de Bomberos intervino con rapidez en la avenida Italia para sofocar las llamas en los coches aparcados.

La madrugada de este jueves, 2 de octubre, ha estado marcada por la alarma en la barriada de San José Artesano, en Algeciras, donde un incendio calcinó parcialmente un turismo y afectó a otros dos coches estacionados en la misma calle.

Los hechos ocurrieron sobre la 01:10 en la avenida Italia, según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Las llamas se iniciaron en la parte trasera de un vehículo y, debido a la intensidad del fuego, se extendieron con rapidez a los automóviles que se encontraban aparcados a ambos lados.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones del parque de Bomberos de Algeciras, con un total de seis efectivos y dos vehículos de intervención: una autobomba urbana pesada (U-44) y una autobomba urbana ligera (P-52). Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar el incendio y evitar que alcanzara a más coches en la vía pública.

La Policía Local de Algeciras también acudió a la zona para apoyar el dispositivo y coordinar la seguridad del tráfico y de los vecinos.

Por el momento, no ha trascendido si los hechos están relacionados con un acto vandálico ni se ha informado de personas detenidas.