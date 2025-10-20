La Policía Nacional desmiente un bulo viral sobre un presunto robo con sustancia química en La Línea

La calle Granada, en La Línea, donde una mujer de avanzada edad fue asaltada, según el bulo.

La Policía Nacional ha confirmado a Europa Sur la falsedad de un mensaje de alarma que ha circulado durante las últimas horas por grupos de WhatsApp en La Línea de la Concepción, generando una innecesaria preocupación entre los ciudadanos. La comunicación, que incluía un audio, describía un supuesto incidente de robo con incapacitación mediante una sustancia desconocida acercada a la nariz de la víctima.

El contenido del bulo y su difusión

El mensaje viral, que se ha propagado entre varios grupos de mensajería instantánea, narraba presuntamente los hechos de una mujer de avanzada edad que habría sido asaltada en las cercanías de la calle Granada. Según la versión difundida, un conductor se habría dirigido a la víctima fingiendo buscar direcciones, para posteriormente acercarle un papel a la nariz. El audio afirmaba que tras esta acción, la mujer habría "perdido el control de su cuerpo y voluntad", momento que habrían aprovechado los presuntos delincuentes para sustraerle cadenas de oro y pulseras.

La comunicación inicial que acompañaba al audio pedía explícitamente a los receptores que contrastaran la información con las autoridades y que difundieran la alerta entre familiares y conocidos, enfatizando la gravedad de los hechos descritos.

Respuesta oficial de la Policía Nacional

Tras investigar el contenido y recabar información de los servicios de seguridad operativos en la zona, tanto la Policía Nacional como la Local han determinado a este periódico que no existe registro alguno de los hechos descritos en el audio viral. Ni los antecedentes policiales ni los reportes de incidentes en La Línea coinciden con la narración del mensaje.

Los expertos en prevención de desinformación señalan que este tipo de bulos adoptan patrones comunes: incluyen testimonios de "conocidos de conocidos", utilizan detalles específicos de lugares reales para ganar credibilidad, y apelan al miedo colectivo como mecanismo de propagación. Esta estrategia aumenta significativamente la viralidad del contenido y su capacidad de generar pánico injustificado.

Desde la Jefatura de Policía se advierte a la ciudadanía sobre los riesgos derivados de la difusión de información no verificada. El alarmismo generado por estos bulos puede interferir en la actividad normal de las comunidades, saturar las líneas de emergencia con consultas, y distraer recursos policiales de asuntos de mayor relevancia.

Recomendaciones para identificar bulos

La Policía Nacional reitera las siguientes pautas para detectar contenidos falsos: desconfiar de mensajes que circulan sin fuente verificable, sospechar de narrativas que generan miedo extremo, rechazar las cadenas de difusión que piden "compartir" o "avisar a todos", y verificar siempre la información en canales oficiales antes de propagarla.

En caso de cualquier incidente delictivo real, los ciudadanos pueden denunciar a través del teléfono 091 o presentarse directamente en las dependencias de la Policía Nacional más cercana.