La Policía Nacional y Aduanas intervienen 520 kilos de hachís recién desembarcados en La Atunara, en La Línea

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria intervinieron el pasado sábado 520 kilogramos de hachís que acababan de ser desembarcados en las cercanías del puerto de La Atunara, en La Línea. La denominada como operación Jaque se ha saldado, de momento, sin detenciones.

La actuación tuvo lugar sobre las 5:00 del pasado sábado (16 de agosto), cerca del puerto de La Atunara, cuando los investigadores detectaron la llegada de una narcolancha. Minutos después, dos vehículos todoterreno de color oscuro abandonaron la zona a gran velocidad.

Uno de los automóviles consiguió eludir el control de la Policía. El segundo, un Porsche Cayenne, fue seguido por los agentes hasta el barrio de Santa Margarita, donde finalmente fue interceptado. En su interior se localizaron 13 fardos de hachís, si bien sus ocupantes habían huido del lugar.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.